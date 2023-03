Colunistas Rodrigo Lorenzoni aprova audiência pública para debater pedágio na RS-118

Por Flavio Pereira | 23 de março de 2023

Proposta da audiência pública foi aprovada na sessão da Comissão de Economia da Assembleia Legislativa Foto: Divulgação Foto: Divulgação

A Assembleia Legislativa vai realizar uma audiência pública para discutir os impactos econômicos da instalação de pedágio na RS-118. A proposta, do líder do PL no Legislativo, deputado Rodrigo Lorenzoni, foi aprovada na quarta-feira (22) por 8 votos a 1 na Comissão de Economia, Desenvolvimento Sustentável e do Turismo.

O líder do PL justifica que o tema é relevante para toda a região metropolitana, especialmente para Viamão e Alvorada, que tem Produto Interno Bruto entre os mais baixos do RS. Ele também fez um breve histórico sobre o que o governo pretendia inicialmente, sobre a mobilização da comunidade, do Movimento RS-118 Sem Pedágio e a promessa por escrito do governador Eduardo Leite de não pedagiar a rodovia.

A audiência pública sobre os impactos do pedágio na RS 188 será presencial, mas ainda não tem data marcada. Na sessão da comissão, Rodrigo cobrou a incoerência do governador: “Recentemente, o governador decidiu que o prometido não vale mais nada e que o pedágio voltaria ser estudado. E num malabarismo semântico, disse que não terá praça física, mas sim free-flow, com leitura de chips e cobrança por trecho. A discussão nunca foi o sistema de cobrança, a discussão é a cobrança”, reforçou o deputado.

Rodrigo Lorenzoni aprova audiência pública para debater pedágio na RS-118