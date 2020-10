Brasil Rodrigo Maia marca data para decidir o caso da deputada federal Flordelis com a Mesa da Câmara

Por Redação O Sul | 24 de outubro de 2020

Os deputados também vão avaliar na reunião de terça a possibilidade de liberar o Conselho de Ética a se reunir virtualmente. (Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil)

Rodrigo Maia convocou reunião da Mesa Diretora da Câmara para a manhã da próxima terça (27), na residência oficial. O grupo vai analisar o relatório do corregedor da Casa, Paulo Bengtson, sobre o pedido de cassação da deputada Flordelis, acusada de ser a mandante do assassinato do próprio marido. A Mesa deve decidir encaminhar o caso ao Conselho de Ética.

Os deputados também vão avaliar na reunião a possibilidade de liberar o Conselho de Ética a se reunir virtualmente para julgar os processos atualmente travados.

Entenda o caso

A Polícia Civil do Rio de Janeiro deflagrou a operação que mira os envolvidos na morte do pastor Anderson do Carmo de Souza – assassinado com mais de 30 tiros em junho de 2019. A ex-mulher dele, a deputada federal e também pastora Flordelis (PSD-RJ) foi indiciada como a mandante do crime. Ela não pode ser presa por ter imunidade parlamentar — deputados e senadores só podem ser detidos se forem pegos em flagrante cometendo um crime inafiançável.

O mesmo privilégio não se estende à família de congressistas: sete de seus filhos foram presos, preventivamente, suspeitos de participação no crime. Flordelis é mãe de 55 filhos, quatro deles biológicos. Ela já era bastante famosa antes do ocorrido: em 2009, foi lançado um filme sobre a vida dela, estrelado por Bruna Marquezine, Reynaldo Gianecchini, Rodrigo Hilbert e Deborah Secco. Em 2018, a pastora foi a mulher mais votada para o cargo de deputada federal do Rio de Janeiro. O crime chama a atenção pelo tamanho da família, a relação entre eles e a quantidade de perguntas não respondidas.

Nas redes sociais, Flordelis dos Santos de Souza se apresenta como deputada federal, mãe de 55 filhos, viúva do pastor Anderson, pastora e cantora gospel. Desde adolescente, ela recebia crianças em situação de abandono onde morava, na favela do Jacarezinho, zona norte carioca.

Em 1994, adotou de uma só vez 37 crianças, sobreviventes da chacina da Candelária. Com a grande família, composta por 51 filhos adotivos e quatro biológicos, fundou uma comunidade evangélica que levava seu nome, o ministério Flordelis. Em junho de 2019, o marido, também pastor Anderson do Carmo, foi morto com 30 tiros ao chegar de madrugada na casa onde morava em Pendotiba, Niterói. Flordelis disse, na época, que o crime teria sido parte de um assalto. Desde a data, a deputada rememora o ex-marido em publicações saudosas em seus perfis no Facebook e Instagram.

Antes de se casar com Flordelis, Anderson já havia sido filho e genro dela. Isso porque ela recebeu Anderson em sua casa como um de seus protegidos. Na época, ele se relacionou com Simone, uma de suas irmãs e filha biológica de Flordelis. A deputada e o filho adotivo se casaram em 1994: ela tinha 33 anos, ele, 17. Essa não é a única relação disputada dentro da família. Em junho deste ano, Flordelis admitiu que Daniel, rapaz que apresentava como único filho biológico de seu casamento com Anderson, é adotivo — no entanto, não houve qualquer processo de adoção formal.

Outro caso semelhante é o da neta Rayane, que teria sido a primeira criança a ser acolhida na casa de Flordelis e foi registrada como filha de Simone. No entanto, também não há nenhum processo legal nesse sentido e o ECA (Estatuto Legal da Criança e do Adolescente) também não o permitiria: a diferença de idade entre Simone e Rayane é de 13 anos — para requerer a adoção, é necessário que o pretendente tenha ao menos 16 anos a mais. As relações informais não são o maior problema da família no momento. O inquérito da polícia concluiu que ao menos sete filhos de Flordelis estão envolvidos na morte do pastor Anderson.

