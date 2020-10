Brasil Saiba mais sobre o sequestro da médica em Erechim esta semana

Por Redação O Sul | 24 de outubro de 2020

Tamires Gemelli Silva Mignoni foi resgatada. (Foto: Reprodução/ Facebook)

A Polícia Civil do Paraná resgatou na noite de quarta (21) a médica Tamires Gemelli Silva Magnoni, que estava desaparecida desde o dia 16 de outubro. Ela é filha do prefeito de Laranjeiras do Sul (região Central do estado do Paraná), Berto Silva (Podemos), e havia sido sequestrada em Erechim, no Rio Grande do Sul, onde reside.

Segundo informações da Polícia Civil, Tamires foi localizada por uma equipe do Tático Integrado de Grupos de Repressão Especial (Tigre) em um cativeiro no município de Cantagalo, na região Central do Paraná. Dois homens e uma mulher foram presos no local. A médica não tinha ferimentos e na madrugada desta quinta (21) reencontrou a família em Laranjeiras do Sul. “Valeram as orações. A Tamires acaba de ser libertada pelos grupos Deic e Tigre. Nossa menina está voltando pra casa”, comemorou o prefeito em uma rede social.

A investigação que resultou na libertação da médica foi conduzida pelas polícias do Paraná e do Rio Grande do Sul. Tamires havia sido sequestrada após sair da unidade de saúde onde trabalhava, em Erechim. Segundo a polícia, ela foi levada em seu próprio carro, abandonado em seguida pelos sequestradores. O diretor do Departamento Estadual de Investigações Criminais do Rio Grande do Sul, Sander Cajal, disse que os sequestradores realizaram contato com a família da vítima pedindo R$ 2 milhões pela sua libertação. O montante não foi pago.

Dentre os três presos está o vigilante de um banco de Laranjeiras do Sul, que estava em licença saúde e um taxista que ajudou nos deslocamentos durante o sequestro. Já a mulher presa teria o papel de cuidar do cativeiro. A polícia investiga a participação de outras pessoas no crime.

Os três são moradores de Laranjeiras do Sul, o que levou a polícia acreditar que o crime foi planejado. O itinerário feito pelos sequestradores foi: Erechim; Itá; Chapecó; Cantagalo (que fica a 60 quilômetros de Laranjeiras do Sul). As investigações do sequestro da médica paranaense começaram depois do primeiro contato dos criminosos, que pediram R$ 2 milhões pelo resgate. Depois disso, o trio realizou mais dois contatos com o pai da vítima e prefeito de Laranjeiras do Sul, Berto Silva.

A vítima disse para a polícia que não sofreu agressões e nenhum tipo de violência durante o tempo em que esteve nas mãos dos sequestradores. O cativeiro foi estourado pelas equipes policias, sem pagamento de nenhum valor aos criminosos.

Detalhes

A Polícia Civil, através do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), divulgou novos detalhes do sequestro da médica ginecologista Tamires Gemelli da Silva Mignoni, 30 anos, de Erechim, que foi resgatada do cativeiro em Cantagalo, no Paraná. O titular da 1ª DP de Roubos, delegado João Paulo de Abreu revelou que o plano de sequestrar a vítima, arquitetado pelo vigilante que agora está preso, foi planejado há dois anos, mas a primeira tentativa na época não teve êxito.

Conforme o delegado João Paulo de Abreu, o cativeiro inicialmente seria em Itá, em Santa Catarina, na divisa com o Rio Grande do Sul. No entanto, o local foi alterado devido à repercussão do caso no RS. Em Cantagalo, cidade vizinha de Laranjeiras do Sul, onde o prefeito Berto Silva é o pai da vítima, a médica foi colocada em uma residência alugada pelo vigilante em um bairro residencial de classe média.

