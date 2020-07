Celebridades Rodrigo Santoro explica apelido dado por Sandy há 19 anos: “Segue até hoje”

Por Redação O Sul | 25 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Ator relembrou os bons momentos durante as gravações de "Estrela Guia", novela em que contracenou com Sandy e Junior Foto: Reprodução Ator relembrou os bons momentos durante as gravações de "Estrela Guia", novela em que contracenou com Sandy e Junior. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Rodrigo Santoro relembrou os bons momentos durante as gravações de “Estrela Guia”, novela em que contracenou com Sandy e Junior, e que foi ao ar há 19 anos.

“Eu lembro de estarmos trabalhando juntos num lugar com uma beleza natural exuberante. Nas folgas, íamos pra cachoeiras, fazíamos caminhadas, e nossa convivência era muito prazerosa e divertida. Um dia, em um intervalo de gravação, me empolguei com a presença dos dois no set, peguei e comecei a falar no microfone. Até me aventurei a fazer um rap com o pessoal da equipe. Esse evento foi batizado como o “Programa de Rádio do Charlão”, porque meu personagem se chamava Carlos Charles. E até hoje a Sandy me chama de Charlão,” conta Santoro.

Em isolamento social com a mulher, a atriz Mel Fronckowiak, e a filha Nina, de 3 anos, o ator opina sobre a volta da novela neste período de quarentena:

“O núcleo central vivia em uma aldeia onde predominava o altruísmo, a harmonia com a natureza e a inclusão de pessoas diversas que compartilhavam os mesmos ideais. Também posso citar o tema de abertura, a música ‘Imagine’, de John Lennon. [Ao interpretar o vilão] fiz uma cena horrível em que o Carlos Charles e sua turma maltratavam um morador de rua. Carlos Charles era um exemplo de garoto mimado, sem respeito pelos outros e que aprende suas lições na vida sofrendo as consequências do que fez de errado. A novela tem metáforas fundamentais sobre o que precisamos mudar no mundo e que se faz, hoje, mais necessário do que nunca,” comenta.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Celebridades