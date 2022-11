Rio Grande do Sul Rodrigo Sousa Costa é o novo presidente da Federasul

Por Redação O Sul | 30 de novembro de 2022

Com mandato de dois anos, que inicia em janeiro, a diretoria, renovada em 40% terá 30% de mulheres na sua composição Foto: Divulgação Com mandato de dois anos, que inicia em janeiro, a diretoria, renovada em 40% terá 30% de mulheres na sua composição. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A Federasul tem novo presidente. Eleito por aclamação nesta quarta (30), durante a Assembleia Geral Ordinária (AGO) em votação híbrida, onde mais de 150 entidades participaram, Rodrigo Sousa Costa, atual vice-presidente de Integração vai iniciar o seu mandato de dois anos em 1º de janeiro, com uma renovação de diretoria equivalente a 40%, sendo composta por mais de 30% de lideranças femininas.

Numa manifestação curta lembrou a trajetória da entidade de 95 anos que em 2017 democratizou a escolha dos presidentes permitindo, com a mudança nos estatutos, com que cada filiada tenha direito a um voto. De acordo com o novo presidente, “nossas entidades serão sempre trincheira de valores e princípios em defesa do projeto de integração de todas as filiadas no Estado, com participação democrática e grande mobilização em prol dos ideais, para que possam ser a voz dos que representam, transformando a realidade para melhor”.

No próximo dia 16, Rodrigo Sousa Costa assina o termo de posse, como o novo presidente da Federasul. A posse festiva será dia 7 de março. O novo presidente anunciou que vai abrir o debate do planejamento para os próximos anos aprimorando estratégias e uniformizando percepções, “para depois agir em bloco numa única direção”, concluiu.

Rodrigo Sousa Costa é natural de Pelotas, engenheiro agrônomo e advogado pela UFPel, pós-graduado em Gestão Empresarial pela FGV, produtor rural, foi presidente do Sindicato Rural de Pedro Osório, presidente da Associação Rural de Pelotas, coordenador do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Pelotas, Coordenador da Aliança Pelotas e vice-presidente de Integração da Federasul por dois mandatos.

