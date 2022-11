Economia Dólar fecha na menor cotação em três semanas, mas sobe 0,70% em novembro

Por Redação O Sul | 30 de novembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











A moeda norte-americana encerrou o dia em queda de 1,63%, vendida a R$ 5,2016 – a menor cotação de fechamento desde 9 de novembro (R$ 5,1815). A moeda norte-americana encerrou o dia em queda de 1,63%, vendida a R$ 5,2016 – a menor cotação de fechamento desde 9 de novembro (R$ 5,1815). (Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O dólar fechou em queda nesta quarta-feira (30), no terceiro recuo consecutivo, após o presidente do banco central dos Estados Unidos, Jerome Powell, afirmar que o ritmo das altas de juros no país pode começar a cair já a partir da reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc) de dezembro.

A moeda norte-americana encerrou o dia em queda de 1,63%, vendida a R$ 5,2016 – a menor cotação de fechamento desde 9 de novembro (R$ 5,1815).

Com o resultado, o dólar fechou o mês de novembro em alta de 0,70% frente ao real. No ano, tem queda de 6,69%.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia