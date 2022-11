Política Fernando Haddad diz que Lula deve se reunir com Biden antes da posse

Por Redação O Sul | 30 de novembro de 2022

Governo norte-americano alega que seria melhor que isto ocorresse apenas depois que o brasileiro fosse o presidente de fato Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação governo norte-americano, porém, alega que seria melhor que isto ocorresse apenas depois que o brasileiro fosse o presidente de fato. (Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação) Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação

O ex-ministro Fernando Haddad disse que o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva deve se encontrar com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, antes de tomar posse no dia 1º de janeiro. O encontro que deve acontecer nos Estados Unidos antes do Natal, conforme Haddad.

Para o ex-ministro da Educação e um dos cotados para assumir o ministério da Fazenda de Lula, o presidente eleito deve concluir o ano tendo conversado com as principais potências do mundo. Questionado, Fernando Haddad disse que ainda não acertou com Lula se ele próprio também estará na viagem aos Estados Unidos.

Lula já havia falado sobre a possibilidade do encontro ocorrer ainda em 2022. O governo norte-americano, porém, alega que seria melhor que isto ocorresse apenas depois que o brasileiro fosse o presidente de fato.

