Inter Roger parabeniza o Inter pela vitória por 3 a 1 contra o Juventude na Serra Gaúcha

Por Redação O Sul | 2 de setembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Treinador entende que Colorado controlou as ações e mereceu a vitória por 3 a 1 no Alfredo Jaconi Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional Treinador entende que Colorado controlou as ações e mereceu a vitória por 3 a 1 no Alfredo Jaconi (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional) Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A vitória de 3 a 1 do Inter sobre o Juventude foi analisada e celebrada pelo técnico Roger Machado durante coletiva concedida após o jogo no estádio Alfredo Jaconi, na Serra Gaúcha. Válido pela 25ª rodada do Brasileirão, o triunfo leva o Colorado aos 32 pontos na tabela e confirma o momento de ascensão do time na temporada.

“Foi uma partida que relata a superioridade que tivemos, valorizada pelo momento que nosso adversário vive e confrontos anteriores. Vemos que temos evoluído, com alternativas importantes, para iniciar e mexer no jogo. Quando o jogo ficou mais controlado, promovemos alternativas”, afirmou.

Roger também foi questionado sobre a manifestação dos torcedores do Juventude. Quando apareceu em campo, o técnico recebeu uma “chuva” de notas falsas. Admitiu que não é o ideal, mas minimizou o episódio.

“Os protestos são amores e ódios, muito próximos. Não é confortável. Eu não estou acostumado, mas adaptado ao ambiente. Não gera ressentimento. Está na regra do jogo”, completou o treinador.

Com o resultado, o Inter soma 32 pontos e está em 10º lugar no Brasileirão. Está nove pontos atrás do G-6, com três jogos a menos. O próximo compromisso, adiado da 19ª rodada, será diante do Fortaleza. A partida ocorrerá em 11 de setembro, às 19h30, no Beira-Rio, em Porto Alegre.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/roger-parabeniza-o-inter-pela-vitoria-por-3-a-1-contra-o-juventude-na-serra-gaucha/

Roger parabeniza o Inter pela vitória por 3 a 1 contra o Juventude na Serra Gaúcha

2024-09-02