Inter Wesley leva o terceiro cartão amarelo e desfalca o Inter contra o Fortaleza no Brasileirão

Por Redação O Sul | 2 de setembro de 2024

O atacante será ausência no duelo atrasado contra o Fortaleza, no dia 11 de setembro, no Beira-Rio Foto: Ricardo Duarte/Internacional Ricardo Duarte/Divulgação, Internacional Foto: Ricardo Duarte/Internacional

Wesley levou o terceiro cartão amarelo na vitória do Inter por 3 a 1 sobre o Juventude, na noite de domingo (1º), no Alfredo Jaconi, pelo Campeonato Brasileiro. O atacante será ausência no duelo atrasado contra o Fortaleza, no dia 11 de setembro, no Beira-Rio, em Porto Alegre.

O atacante era um dos oito colorados pendurados com duas advertências. Bruno Gomes, Gabriel Carvalho, Igor Gomes, Renê, Robert Renan, Rômulo e Wanderson completavam a lista.

A punição ocorreu aos 22 minutos do segundo tempo. Wesley acabou punido por Marcelo de Lima Henrique após reclamar e aplaudir o árbitro de forma irônica.

Com a vitória sobre o Juventude, o Inter foi a 32 pontos e está em 10º lugar no Brasileirão. O próximo compromisso, adiado da 19ª rodada, será diante do Fortaleza. A partida ocorrerá em 11 de setembro, às 19h30, no Beira-Rio.

