Inter Roger Machado garante não ter recebido contato do Internacional, mas deixa tudo aberto

Por Redação O Sul | 14 de julho de 2024

Apesar disso, o comandante adotou um tom mais brando e flexível para falar sobre sua continuidade no Alfredo Jaconi. Foto: Fernando Alves/ECJ Apesar disso, o comandante adotou um tom mais brando e flexível para falar sobre sua continuidade no Alfredo Jaconi. (Foto: Fernando Alves/ECJ) Foto: Fernando Alves/ECJ

Após a classificação do Juventude na Copa do Brasil, a coletiva do técnico Roger Machado foi o possível interesse do Inter. O treinador afirmou que não foi procurado por nenhum clube até o presente momento.

“Não tive contato formal de nenhum clube até esse momento. Claro que é inevitável, nesse ambiente midiático, você receber o que está sendo dito lá fora e buscar trabalhar para nos manter focados no que era mais importante nesse momento, que era a classificação” afirmou Roger Machado.

Apesar disso, o comandante adotou um tom mais brando e flexível para falar sobre sua continuidade no Alfredo Jaconi.

“Não posso falar de forma hipotética. Nesse momento, o trabalho segue, obviamente. Não posso falar de forma circunstancial de algo que não ocorreu. Meu trabalho segue até o momento que seja de comum acordo e até que todo mundo ganhe de alguma forma”, avaliou o treinador.

O presidente colorado, Alessandro Barcellos, afirmou que não procurou Roger Machado até o momento por questões éticas. No entanto, não garantiu que não irá procurar nos próximos dias. Já o presidente jaconero, Fábio Pizzamiglio, contou que dirigente colocado garantiu que não procurou e nem irá procurar o treinador.

2024-07-14