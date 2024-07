Celebridades Shannen Doherty, estrela de “Barrados no Baile”, morre aos 53 anos de idade

"Ela perdeu a batalha contra o câncer depois de muitos anos lutando contra a doença", escreveu a assessora da artista.

Shannen Doherty morreu aos 53 anos de idade no sábado (13). Ela tratava um câncer em estado avançado. “É com o coração pesado que confirmo o falecimento da atriz Shannen Doherty. No sábado, 13 de julho, ela perdeu a batalha contra o câncer depois de muitos anos lutando contra a doença”, confirmou Leslie Sloane, assessora da artista para o site da revista People neste domingo (14).

“A devotada filha, irmã, tia e amiga estava cercada por seus entes queridos e também por seu cachorro, Bowie. A família pede privacidade neste momento para que possam sofrer em paz”, continuou Sloane. Em 2015, quando tinha 44 anos, a atriz havia sido diagnosticada com câncer de mama. A doença se espalhou para o cérebro.

Em abril deste ano, ao gravar um episódio do podcast “Let’s Be Clear”, a atriz, que estrelou séries como Barrados no Baile e Charmed, disse estar empenhada para sua morte seja “uma transição tranquila” para sua mãe. A atriz contou que o câncer estava em estágio 4. Em 25 de junho, ela revelou que havia doado todos os seus pertences para poupar sua mãe de ter que se desfazer das coisas no luto.

Carreira

A estrela norte-americana começou a atuar ainda criança, e estrelou várias séries, como Os Pioneiros. A fama internacional veio ao interpretar a personagem Brenda, de Barrados no Baile, sucesso dos anos 1990.

Na série, a jovem se mudava com a família para Beverly Hills vivia um choque cultural e social ao conviver com uma vizinhança de ricos e famosos em Los Angeles. Na época, surgiram rumores de que ela namorou Jason Priestley, que vivia seu irmão gêmeo Brandon em Barrados. O ator negou a informação, dizendo que eles eram apenas bons amigos.

A atriz tinha fama de difícil e chegou a brigar fisicamente no set com Jennie Garth, a Kelly Taylor da série. Luke Perry, o Dylan, que morreu em 2019, sempre dizia que Shannen era uma das grandes responsáveis pelo sucesso de Barrados, mas a atriz foi demitida depois de quatro temporadas.

