Porto Alegre Rolê da Vacina imuniza estudantes de seis escolas nesta sexta-feira em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 3 de agosto de 2023

Compartilhe esta notícia:











Serão disponibilizadas vacinas contra gripe, Covid- 19 e demais vacinas do calendário. Foto: Cristine Rochol/PMPA Serão disponibilizadas vacinas contra gripe, Covid- 19 e demais vacinas do calendário. (Foto: Cristine Rochol/PMPA) Foto: Cristine Rochol/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Rolê da Vacina estará disponível em seis escolas de Porto Alegre nesta sexta-feira (4). Em dois meses, a campanha de vacinação itinerante realizada pela prefeitura, já imunizou cerca de 20 mil estudantes em Porto Alegre.

A imunização contra gripe, Covid- 19 e demais vacinas do calendário ocorre nas Escolas Estaduais de Ensino Fundamental Dr. Carlos Barbosa Gonçalves (CF Diretor Pestana) e Eng. Rodolfo Ahrons (US São Cristovão); instituições de Educação Infantil Dutra Jardim (US Jenor Jarros), Anjo das Flores (Ilha dos Marinheiros) e Osicom I (US Passo das Pedras 1); e Escola de Educação Infantil Negrinho do Pastoreio (US Rubem Berta).

Em parênteses, estão as equipes das unidades que farão o atendimento nas instituições. Menores de 12 anos deverão estar acompanhados pelos pais ou responsáveis. A vacinação não é obrigatória.

A diretora de Atenção Primária da secretaria municipal de Saúde, Vânia Frantz, reforça que um dos principais objetivos é ampliar ao máximo a imunização de crianças e adolescentes, uma vez que é um dos públicos que mais precisa de internação hospitalar em virtude de doenças respiratórias.

“Atingimos 35% desse público vacinado e estamos trabalhando para que o número siga avançando”, ressalta Vânia.

“Não podemos pensar que, em razão do inverno estar menos rigoroso, devemos deixar de vacinar as crianças. A oscilação frequente de temperatura também é um alerta para complicações respiratórias”, completa.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/role-da-vacina-imuniza-estudantes-de-seis-escolas-nesta-sexta-feira-em-porto-alegre/

Rolê da Vacina imuniza estudantes de seis escolas nesta sexta-feira em Porto Alegre

2023-08-03