Por Redação O Sul | 19 de janeiro de 2023

Criadores de conteúdo da rede poderão usar canções do grupo britânico em suas gravações; Keith Richards também aderiu à plataforma

Os Rolling Stonesse uniram à plataforma TikTok, permitindo assim que criadores de conteúdo, pela primeira vez, possam usar músicas do grupo britânico de rock em suas gravações.

Os usuários da popular rede social, a partir de agora, poderão criar versões e ‘remixes’ de canções icônicas como Start Me Up ou It’s Only Rock ‘N Roll (But I Like It), que já estão disponíveis na plataforma.

Além disso, o vocalista do grupo, Mick Jagger, também terá um perfil no TikTok, assim como o guitarrista dos Stones, Keith Richards, que inaugurou conta na plataforma em 2022. Os fãs da banda poderão seguir os dois artistas, assim como o perfil oficial dos Rolling Stones.

No TikTok, o vocalista usará a @jagger, enquanto Richards utilizará a @officialkeefe a banda a @TheRollingStones. Os usuários da plataforma poderão aproveitar de uma nova playlist elaborada pelos Stones, com 44 músicas.

The Rolling Stones

The Rolling Stones é uma banda de rock britânica formada em Londres no ano de 1962, considerada um dos maiores, mais antigos e mais bem sucedidos grupos musicais de todos os tempos. Ao lado dos Beatles, são considerados a banda mais importante da chamada Invasão Britânica ocorrida nos anos 1960. A banda e seus membros ocuparam posição de destaque nas mudanças musicais e comportamentais dos anos 1960 e são frequentemente relacionados com a contracultura, rebeldia e juventude da época.

Os Rolling Stones são um dos grupos musicais mais bem sucedidos da história e venderam mais de 250 milhões de álbuns no mundo inteiro. Até o ano de 2007, quatro das cinco turnês musicais de maior lucro e bilheteria de todos os tempos eram dos Stones. A turnê mais lucrativa da banda é “A Bigger Bang Tour”, que durou de 2005 a 2007 e arrecadou o incrível valor de $ 558 255 524 dólares.

Primeiro show no Brasil

O primeiro show dos Rolling Stones no Brasil aconteceu no Estádio do Pacaembu, em São Paulo, na noite chuvosa de 27 de janeiro de 1995. Foi o primeiro de três shows em São Paulo e dois no Rio, no Maracanã.

Curiosidades

A primeira apresentação dos Rolling Stones contou com o baterista Mick Avory, que logo largou a banda. Mais tarde, ele se juntou ao The Kinks.

Quando os Rolling Stones estavam no começo da carreira, uma revista masculina chamada Combo publicou o boato, depois desmentido, de que Mick Jagger iria fazer uma operação de troca de sexo na Suécia.

A primeira sessão de gravação oficial dos Rolling Stones aconteceu em maio de 1963. No mesmo ano, a banda apareceu na TV pela primeira vez. Foi no programa “Thank Your Lucky Stars”, no dia 7 de junho.

