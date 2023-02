Futebol Ronaldinho Gaúcho cobra mesmo cachê que recebe no Barcelona para evento do Atlético-MG

Por Redação O Sul | 26 de fevereiro de 2023

Ex-jogador vestiu a camisa alvinegra entre os anos de 2012 e 2014. (Foto: Divulgação/Atlético-MG)

O Atlético-MG está em contato com os agentes de Ronaldinho Gaúcho para ter o ex-jogador e ídolo do clube em um dos eventos que marcam a inauguração da Arena MRV. No entanto, para estar junto ao Galo, o ex-craque cobra o mesmo valor de que quando os clubes são Barcelona e Milan. O cachê, portanto, pode ser um impasse para a realidade alvinegra.

Além disso, segundo informação divulgada pelo jornalista Thiago Fernandes, para estar na inauguração da Arena MRV, o Gaúcho exige ainda que o Atlético-MG quite uma dívida que deve a ele, referente aos dois anos pelos quais passou pelo clube. O valor não é revelado.

Campão da Libertadores, da Recopa Sul-Americana e Estadual pelo Galo, Ronaldinho tem 88 partidas disputadas e 28 gols marcados com a camisa alvinegra.

No evento de inauguração que pode ter a presença de Ronaldinho, outros campeões continentais, como Pierre e Leandro Donizete, estão confirmados.

A esperada volta de Ronaldinho Gaúcho aos campos, com participação especial na Kings League, torneio de society criado pelo ex-zagueiro Gerard Piqué, gerou entretenimento até para a equipe de arbitragem.

Por causa do empate sem gols no tempo normal, a partida entre Porcinos, o time que Ronaldinho atuou, e Pio FC precisou ser decidida no shoot-out. A quem não conhece, este é o lance em que um jogador carrega a bola do meio-campo até a área e tenta marcar o gol cara a cara com o arqueiro adversário.

O árbitro explicou como funcionava a jogada para Ronaldinho, mas o craque brasileiro nem deu espaço para discussão e deixou claro, com bom-humor, que não participaria da disputa.

“Eu não vou correr nada. Que corra outro!”, disparou o camisa 10, arrancando risadas da equipe de arbitragem e também dos companheiros que estavam próximos à conversa.

De fato, Ronaldinho não foi envolvido na disputa de shoot-out e apenas viu, do campo, sua equipe ser derrotada por 3 a 1. O resultado ruim, no entanto, não tirou o Porcinos da liderança da liga.

A Kings League é um torneio de futebol society que reúne jogadores profissionais e cujos donos são costumeiramente ex-atletas ou streamers famosos. A liga é um sucesso na Espanha e costuma receber renomados ex-jogadores, como Sergio Agüero e, agora, Ronaldinho Gaúcho.

O torneio é formado por 12 times e tem suas partidas jogadas em dois tempos de 20 minutos, no complexo esportivo do Camp Nou, estádio do Barcelona.

