Ronaldinho Gaúcho projeta deixar o Brasil para morar em região de luxo de Miami nos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 9 de fevereiro de 2022

Ronaldinho Gaúcho corre atrás de Green Card para viver em Miami. (Foto: Reprodução)

O ex-jogador Ronaldinho Gaúcho, estaria interessado em deixar o Brasil, e se mudar de forma definitiva para os Estados Unidos. Segundo informações do jornal Extra, o bruxo quer morar em Miami, e iniciou as buscas para a aquisição de um Green Card (cartão que dá acesso a residência permanente no país).

Ainda segundo o jornal, a mudança está prevista para algum tempo. Contudo, após o imbróglio dos passaportes falsos no Paraguai, em 2020, onde Ronaldinho e seu irmão Roberto Assis foram detidos pela polícia paraguaia sob a acusação de terem entrado no país passaportes falsos, a mudança teve que ser remarcada.

Os irmãos cumpriram quase seis meses de pena no país e pagaram uma fiança de R$ 1,1 milhão para poder retornar ao Brasil. Um dos principais fatores para R10 querer morar em Miami é um apartamento que está no nome de seu irmão. O imóvel de luxo, com quatro quartos e vista para o mar, fica em Sunny Isles Beach, uma das regiões mais nobres do condado de Miami. O apartamento foi comprado em 2013, e está avaliado na casa dos R$ 5 milhões.

Para conseguir o green card, Ronaldinho precisará constituir uma empresa e investir nos Estados Unidos, isso porque ele não é casado civilmente ou tem algum parentesco com alguém nascido no país.

Nas temporadas que passa na cidade, não é raro vê-lo nas quadras de areia jogando futevôlei com outros brasileiros que residem por lá ou badalando nas inúmeras boates da cidade. Principalmente na LIV, em Miami Beach, de propriedade de David Grutman, magnata da noite, amigo do craque e também de Anitta.

Camisa do Flamengo

Em 2011, Ronaldinho Gaúcho chegou para vestir a camisa do Flamengo e empolgou a Nação. No dia 2 de fevereiro, há 11 anos, fazia sua estreia com a camisa rubro-negra.

Na ocasião, o Flamengo encarou o Nova Iguaçu, no Estádio Olímpico Nilton Santos, e venceu por 1 a 0. O gol da partida foi marcado pelo atacante Wanderley.

Pelas redes sociais, o craque celebrou os 11 anos da estreia pelo Flamengo e afirmou ter sido uma honra a sensação de jogar diante da torcida do clube da Gávea.

“Hoje [último dia 2] faz 11 anos da minha estreia com a camisa do Flamengo. Foi uma sensação incrível e uma honra. Quem jogou sabe como é esta sensação!! Obrigado, Nação, por tanto carinho”, escreveu R10.

Liderado por Ronaldinho, o Flamengo chegou a ficar 23 jogos invicto no início da temporada de 2011, recebendo a alcunha ‘Bonde do Mengão sem freio’, em alusão a uma canção do funk carioca da época.

Entre 2011 e 2012, o camisa 10 entrou em campo 72 vezes pelo Flamengo e marcou 28 gols. Além disso, conquistou o Campeonato Carioca de 2011. As informações são do site Lance, do jornal Extra e da ESPN.

