Esporte Seleção brasileira feminina de basquete tem grupo definido e está pronta para o Pré-Mundial

Por Redação O Sul | 9 de fevereiro de 2022

Seleção brasileira feminina de basquete tem pela frente Austrália, Coreia do Sul e a anfitriã Sérvia. (Foto: CBB)

A Seleção Brasileira feminina de basquete está definida para o Pré-Mundial de Belgrado, na Sérvia. A estreia será nesta quinta-feira, 8h (de Brasília), diante da Austrália, com transmissão ao vivo da ESPN. A semana, inclusive, é corrida para a Seleção. Na segunda-feira, o grupo entrou na bolha feita pela Fiba (Federação Internacional de Basquetebol) em um hotel da capital sérvia. Já na terça-feira, participou do Media Day oficial. E na manhã desta quarta-feira (9) realizou mais uma atividade na Arena Ranko Žeravica Sports Hall. A atividade já aconteceu com a definição das 12 atletas que disputam o Pré-Olímpico.

“Sabemos a dificuldade, a qualidade das nossas rivais, mas o Brasil trabalha para voltar ao Mundial. A Sérvia é a atual campeã da Europa, mostrou em Tóquio que é uma força. Assim como a Austrália. A Coreia é uma surpresa. O Brasil não joga contra uma seleção asiática há muitos anos. Apesar disso, a partida contra as coreanas precisa ser vencida e estamos trabalhando para isso”, disse o técnico José Neto.

No treino da segunda-feira, a ala Jeanne Flausino sofreu uma entorse no tornozelo direito. A jogadora foi avaliada pelo departamento técnico e apesar do bom prognóstico de recuperação, a proximidade dos jogos inviabilizou sua participação no Pré-Mundial. A jogadora já retornou para o Brasil para iniciar reabilitação. Outra atleta que deixou o grupo foi a armadora Lays da Silva.

A estreia será nesta quinta, diante da Austrália. Já no dia 12, a rival será a Coreia do Sul, às 14h. O Brasil fecha sua participação no Pré-Mundial contra a Sérvia, no dia 13, às 17h. Vale lembrar que, das quatro equipes, a Austrália, por ser anfitriã da Copa do Mundo, em setembro, já está classificada. Assim, Brasil, Coreia do Sul e Sérvia jogam por duas vagas no torneio.

Os trabalhos começaram no dia 31 de janeiro, com a viagem para a Sérvia. O primeiro treino aconteceu no dia 1º de fevereiro, na Vizura Sports Academy, já em Belgrado, com as atletas que já estavam liberadas pelos seus clubes e comissão técnica. A janela FIBA para a disputa do Pré-Mundial é de 6 a 13 de fevereiro, data em que as atletas são disponibilizadas pelas equipes para a competição e atividades com suas Seleções.

Veja abaixo as atletas selecionadas para a Seleção Brasileira.

Armadoras

Débora Costa (CB Jairis-ESP);

Alana Gonçalo (Melilla La Salle-ESP).

Alas/Armadoras

Patty Teixeira (Sampaio Basquete);

Tainá Paixão (Akronos Moncalieri-ITA).

Alas

Isabela Ramona (Celje Basketball-ESL);

Raphaella Monteiro (Benfica-POR);

Thayná Silva (Sodiê Doces/Mesquita/LSB);

Mariane Carvalho (BC Horizont Minsk-BIE).

Ala/Pivô

Stephanie Soares (The Masters University-EUA);

Aline Moura (SESI Araraquara).

Pivôs

Érika de Souza (CB Jairis-ESP);

Kamilla Cardoso (South Carolina Gamecocks-EUA).

