Geral Ronaldinho Gaúcho tem vida de luxo em hotel onde cumpre prisão domiciliar

Por Redação O Sul | 11 de abril de 2020

R10 cumpre prisão domiciliar em um dos hotéis mais luxuosos do Paraguai. Foto: Reprodução R10 cumpre prisão domiciliar em um dos hotéis mais luxuosos do país. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Após passar 32 dias em uma cadeia no Paraguai, Ronaldinho Gaúcho está cumprindo, deste a última terça-feira, prisão domiciliar em um hotel em Assunção. Trata-se do Hotel Palmaroga, um dos mais luxuosos do país.

Segundo informações do noticiário “Olé”, o ex-jogador, seu irmão, o advogado e um assistente ocupam um anadar inteiro e são os únicos hospedes do edifício, que está com o número de funcionários reduzido devido a pandemia do coronavírus.

Em seu quarto, o Bruxo conta com uma cama king-size, uma Smart TV 4K de 55 polegadas e banheira de hidromassagem. Além disso, tem a disposição uma piscina e uma academia particular.

Ainda conforme a reportagem, o ex-Seleção Brasileira está mantendo contato frequente com sua mãe, que se recupera de um problema de saúde.

Ronaldinho e Assis foram detidos no dia 6 de abril, após serem flagrados portando identidades falsas. Ambos viajaram ao Paraguai para participação em eventos promovidos pela empresária Dalia López, que ainda é uma fugitiva da justiça.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Geral