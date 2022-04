Esporte Ronaldo cogita estádio próprio do Cruzeiro: “Mexendo com a minha cabeça”

Por Redação O Sul | 25 de abril de 2022

Compartilhe esta notícia:











Ronaldo cita que as arenas, hoje, dão a possibilidade de ganhos com show e outros eventos. Foto: Reprodução/Ronaldo TV Ronaldo cita que as arenas, hoje, dão a possibilidade de ganhos com show e outros eventos. (Foto: Reprodução/Ronaldo TV) Foto: Reprodução/Ronaldo TV

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Visando receitas maiores e ingressos mais baratos, Ronaldo cogita viabilizar a construção de um estádio próprio para o Cruzeiro. O gestor, que recentemente confirmou oficialmente a compra das ações do clube, falou sobre a situação em live, nesta segunda-feira (25).

O assunto surgiu a partir da pergunta de um torcedor sobre a possibilidade de diminuir os preços dos ingressos nos jogos do Cruzeiro no Mineirão. Ronaldo explicou que os custos da parceria com o Mineirão dificultam a mexida nos valores e citou que tem pensado na construção do estádio do clube.

“É uma coisa que eu tenho pensado muito. Tenho muitas dúvidas. É uma coisa que vocês vão poder me ajudar muito também, para a gente evoluir nesse aspecto”, disse o Fenômeno.

Além de conseguir reduzir os custos dos ingressos, o estádio próprio também passaria a ser uma forma de receita. Ronaldo cita que as arenas, hoje, dão a possibilidade de ganhos com show e outros eventos. No último sábado, por exemplo, o Mineirão recebeu um dos maiores shows sertanejos do País.

Mineirão

Ronaldo cita alguns aspectos que dificultam essa possibilidade de o Cruzeiro assumir o Mineirão, em parceria com o governo do Estado. O contrato vigente com a Minas Arena (válido até 2040, com possibilidade de prorrogação) e o fato de ser ano eleitoral, com escolha do governador, foram levantados como questões pelo gestor cruzeirense.

“Comprar o Mineirão, dificilmente aconteceria. É uma negociação que está longe de acontecer. Fato que é um ano eleitoral, dificilmente teríamos essa agenda positiva para discutir isso ‘Consórcio do Mineirão’ também tem um período longo a ser cumprido. Não sei se há possibilidade de o Estado reaver o estádio para abrir uma negociação”, disse.

O Cruzeiro tem mantido com a Minas Arena em busca de reduzir os custos para operação do estádio em dias de jogos. No início do ano, por exemplo, o clube chegou a mandar jogos no Independência, em função dessa situação. As partes chegaram a um acordo, mas Ronaldo já disse, em outras oportunidades, que os números atuais ainda não são os ideais.

“O fato é que com o consórcio é uma negociação difícil, porque eles já têm uma parcela fixa (que recebem do governo de Minas Gerais), independentemente do uso, então é muito cômoda a negociação”, salientou.

O Cruzeiro joga, nesta terça-feira (26), às 21h30min (de Brasília), no Mineirão, diante do Londrina, pela quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A expectativa é de um público entre 15 e 20 mil torcedores para o duelo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte