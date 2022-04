Esporte CBF demite dez pessoas da Comissão de Arbitragem, entre elas o responsável pelo VAR

25 de abril de 2022

Manoel Serapião e Sérgio Corrêa, que foram membros do setor de arbitragem da CBF. Foto: Reprodução/CBF TV Manoel Serapião e Sérgio Corrêa, que foram membros do setor de arbitragem da CBF. (Foto: Reprodução/CBF TV) Foto: Reprodução/CBF TV

A Comissão de Arbitragem da CBF (Comissão Brasileira de Futebol) demitiu nesta segunda-feira (25) dez pessoas que faziam parte do departamento. Entre elas, um dos nomes mais antigos da estrutura, Sérgio Corrêa, responsável pelo VAR. Também foram dispensados Manoel Serapião, responsável pela análise da arbitragem, e coronel Marinho, ouvidor.

Além deles, saíram: Cláudio Cerdeira, José Mocellin, Nilson Monção, José Roberto Wright (assessor), Almir Alves de Mello (responsável por cortes de vídeo do VAR), Marta Magalhães (psicóloga) e Érika Krauss (logística).

As mudanças foram anunciadas ao grupo no meio da manhã, diretamente pelo recém-empossado presidente da Comissão de Arbitragem da CBF, Wilson Seneme.

Permaneceram nos cargos: Alicio Pena Júnior, nomeado interino por Ednaldo Rodrigues após a saída de Leonardo Gaciba, no ano passado, Giuliano Bozzano e Édson Resende, que continua como corregedor.

Corrêa estava na CBF havia 16 anos. Entrou em 2006 e no ano seguinte assumiu a presidência da Comissão Nacional, ficando até 2012. De 2012 até 2014 se ausentou da presidência, passando a ser diretor do departamento de arbitragem. De 2014 até 2016 foi novamente presidente. De 2016 até hoje, permanecia na entidade, mais recentemente responsável pela implantação do VAR.

“Entendo e concordo que a arbitragem precisava da oxigenação. Claro que gostaria de continuar contribuindo, mas como fui presidente por quase uma década, compreendo, apoio e torcerei pelo projeto que gosto muito. (Seneme) Foi muito claro que o projeto até o momento foi bem elaborado, mas era necessário um passo adiante. Sai uma geração dos 60 anos e entra a dos 40, 50 anos”, salientou Corrêa.

Já o ex-árbitro José Roberto Writght, um dos demitidos, não concordou com a reformulação feita na área pelo chefe do setor, Wilson Seneme. De acordo com ele, que atuava na área de projetos, o trabalho da equipe era bem feito e muito consistente.

“Não deram muitas explicações e ele (Seneme) foi muito incisivo. Não tinha por que demitir, a comissão era consistente e acho que essa mudança radical é estranha”, contou.

“O problema é o árbitro que tem que assumir a responsabilidade. O trabalho da CBF era muito bem feito. A comissão pegava os erros, grava em vídeos e mostrava pros árbitros onde estava errando e dava treinamento”, disse o ex-funcionário da CBF.

Apesar de não concordar com a decisão de Seneme, Wright alegou que ele é um ótimo profissional. E fez questão de lembrar que os demitidos fizeram parte de uma das melhores gerações de árbitros de mundo.

