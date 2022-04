Rio Grande do Sul RS tem seis universidades em ranking das melhores instituições de Ensino Superior do mundo

Por Redação O Sul | 25 de abril de 2022

A UFRGS conquistou o quinto lugar nacional no ranking do CWUR. Foto: UFRGS/Divulgação A UFRGS conquistou o quinto lugar nacional no ranking do CWUR. (Foto: UFRGS/Divulgação) Foto: UFRGS/Divulgação

O Rio Grande do Sul continua com seis instituições de ensino superior elencadas entre as 2 mil melhores universidades do mundo. Primeira colocada entre os estabelecimentos gaúchos e quinta no Brasil, a UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) subiu 13 posições em relação a 2021. Elaborada pelo Center for World University Rankings (CWUR), a relação foi divulgada nesta segunda-feira (25).

Além da UFRGS (que saltou da 474ª posição global para a 461ª), integram o rol a Universidade Federal de Pelotas (UFPel), a Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), o Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS) e a Universidade Federal do Rio Grande (Furg).

De acordo com a secretária de Avaliação Institucional da UFRGS, Soraya Tanure, em relação aos requisitos do ranking, o desempenho da universidade “se deve ao corpo docente extremamente qualificado, uma vez que a quase totalidade dos professores possui doutorado e se dedica exclusivamente ao ensino, pesquisa e extensão, e aos bons índices de publicação em revistas de alto impacto”, diz.

Já o IFRS é o único instituto federal do Brasil destacado pelo CWUR pelo quarto ano consecutivo.

Como funciona o ranking

O ranking da CWUR, uma organização sediada nos Emirados Árabes Unidos, existe desde 2012. Na avaliação, são levados em consideração sete indicadores: qualidade da educação (medida por prêmios internacionais), inserção no mercado de trabalho (alunos com cargos de comando nas principais empresas do mundo), qualidade dos professores (premiações internacionais), pesquisa (número de publicações científicas), pesquisa de alta qualidade (artigos que saíram nas melhores revistas científicas), influência (pesquisas que saíram nas revistas altamente influentes) e citações (artigos que foram muito citados por outros pesquisadores).

Entre todas as 2 mil elencadas, as três primeiras são norte-americanas: Harvard University, Massachusetts Institute of Technology e Stanford University. No Brasil, a campeã é a USP.

As instituições gaúchas na lista

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) (461ª no ranking global)

Universidade Federal de Pelotas (UFPel) (953ª)

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) (1.045ª)

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) (1.504ª)

Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS) (1.536ª)

Universidade Federal de Rio Grande (Furg) (1.678ª)

As 10 melhores do Brasil na lista

Universidade de São Paulo (103ª no ranking global)

Universidade de Campinas (Unicamp) (346ª)

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) (361ª)

Universidade Estadual de São Paulo (Unesp) (419ª)

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) (461ª)

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) (500ª)

Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) (589ª)

Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Uerj) (653ª)

Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) (697ª)

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) (719ª).

