Colunistas Ronaldo Nogueira crítica modelo de concessão de rodovias federais

Por Redação O Sul | 8 de abril de 2025

Deputado Ronaldo Nogueira anuncia atuação firme na Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara dos Deputados. (Foto: Bruno Spada/Divulgação/Câmara dos Deputados)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

O deputado federal Ronaldo Nogueira (Republicanos) criticou na tribuna da Câmara dos Deputados o modelo dos contratos de concessão de rodovias federais pela fragilidade de obrigações das concessionárias. O tema tem sido motivo de polêmica e críticas em praticamente todos os estados brasileiros.

O deputado diz que muitas as rodovias a exemplo da 163 que além dos pedágios com preços elevados ainda não apresentam condições de tráfego seguro aos usuários em especial caminhoneiros.

Ronaldo Nogueira também afirma que “lamentavelmente, nas nossas rodovias é normal a presença buracos e imperfeições, sinalização inexistente ou deficiente, falta de acostamento ou de saídas de refúgio para descanso”. Destaca ainda que “o tráfego de caminhões pesado, muitas vezes com excesso de peso aumenta, e os investimentos não dão conta de garantir segurança aos usuários.”

O deputado, que é membro titular da comissão de fiscalização e controle da Câmara dos Deputados, disse ontem que está recolhendo informações sore todo este cenário das concessões, para chamar concessionárias e governo a prestarem esclarecimentos.

Eduardo Leite reforça parceria PSDB-MDB-PP no governo

O governador Eduardo Leite sinalizou ontem para o fortalecimento da parceria PSDB-MDB-PP no seu governo. Anunciou na sua rede social do X, uma série de mudanças na equipe de governo, “com a chegada de importantes lideranças que se somam para a sequência da gestão.”

– O deputado estadual Edivilson Brum assume a Secretaria da Agricultura, em substituição a Clair Kuhn.

– O ex-prefeito de Santa Maria Jorge Pozzobom será o novo secretário de Sistemas Penal e Socioeducativo, no lugar de Luiz Henrique Viana.

– A ex-prefeita de Pelotas Paula Mascarenhas passa a atuar como secretária extraordinária de Relações Institucionais.

– O ex-prefeito de Dom Pedrito Mário Augusto Gonçalves (PP) será secretário-adjunto de Inovação, Ciência e Tecnologia.

Gestão dos Correios pelo PT: já vimos este filme

Depois que Lula entregou os Correios ao “clube da impunidade” — o Grupo Prerrogativas — formado por advogados militantes e anti-Lava-Jato, era previsível o que aconteceu: rombo de R$ 3,2 bilhões e calote de R$ 400 milhões na Postal Saúde, deixando mais de 200 mil pessoas sem atendimento médico.

Mas não ficou nisso: enquanto os funcionários dos Correios sofrem para receber salários em dia, e correm o risco de perder o plano de saúde , os diretores aumentaram os próprios salários em meio ao caos, passando de R$ 40,6 mil para R$ 46,3 mil mensais, segundo o jornal O Globo.

Assembleia presta homenagem aos 20 anos da Be8

Na próxima quarta-feira (9), a Assembleia irá realizar um Grande Expediente em homenagem aos 20 anos da Be8, indústria de Passo Fundo liderada pelo empresário Erasmo Battistella e 1ª colocada no ranking nacional em produção de biodiesel. Trata-se de uma grande empresa, geradora de renda e milhares de empregos diretos e indiretos, o que a torna pilar relevante do desenvolvimento econômico do Norte do RS.

PGM de Porto Alegre calcula valor bilionário da ação do fim do mundo proposta pelo MP

A Procuradoria-Geral do Município estima que, em caso de condenação da prefeitura de Porto Alegre nação do fim do mundo, a ação coletiva intentada pelo ministério publico para responsabilizar o município pelas chuvas de 2024, custaria quase R$ 5 bilhões. Para entrar na sintonia da ação, o município deveria indicar São Pedro como testemunha.

Deputado Dimas Costa busca com o governador Tarcísio em São Pulo, modelo de transparência em obras

A convite do presidente nacional do PSD e atual secretário de Governo do Estado de São Paulo, Gilberto Kassab (foto), o deputado estadual Dimas Costa (PSD) esteve no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, para conhecer o programa São Paulo Pra Toda Obra, ao lado do governador Tarcísio de Freitas. A intenção é aplicar proposta similar no estado do Rio Grande do Sul.

Dimas Costa participou ao lado do governador Tarcísio, do evento de lançamento do programa, iniciativa com foco na visibilidade às obras públicas estaduais, reunindo em uma única plataforma todas as informações sobre obras em andamento, concluídas e planejadas — com dados abertos, mapas interativos e acompanhamento em tempo real.

* Instagram: @flaviorrpereira

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

