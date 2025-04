Bruno Laux Vacinação de Lula e Alckmin marca início da campanha nacional de imunização contra a gripe

Por Bruno Laux | 8 de abril de 2025

(Foto: Ricardo Stuckert/PR)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Imunização presidencial

Acompanhados do famoso “Zé Gotinha”, o presidente Lula e o vice-presidente Geraldo Alckmin foram vacinados contra a influenza nesta segunda-feira, durante um evento em Montes Claros (MG). A imunização dos líderes do Planalto ocorre em paralelo ao início oficial da campanha nacional de vacinação contra a gripe, articulada pelo Ministério da Saúde.

Popcorn e icecream

A tentativa de Jair Bolsonaro discursar em inglês durante o ato na Avenida Paulista, no domingo (6), rendeu uma enxurrada de memes nas redes sociais. Diante da repercussão e da “dificuldade” de alguns internautas em entender o discurso, o ex-presidente decidiu legendar a própria fala, transcrevendo o trecho em uma publicação no X.

Mobilização continuada

Dando continuidade ao movimento de pressão contra o comando da Câmara, lideranças do PL se dedicarão ao longo desta semana ao recolhimento das assinaturas que ainda faltam para o avanço da urgência sobre o projeto de anistia aos envolvidos no 8 de Janeiro. De modo a publicizar a cobrança de apoio, o partido pretende divulgar nesta quarta-feira os nomes de parlamentares que ainda não se posicionaram sobre o texto.

Pressão insuficiente

Entre lideranças da Câmara, transita a avaliação de que a pressão da oposição contra Hugo Motta (Republicanos-PB), presidente da Casa, não será suficiente para avançar com o PL da Anistia. A falta de interesse do comando do Senado sobre o tema e os planos do líder paraibano de manter a harmonia com os demais Poderes seguem pesando para que a proposta de interesse bolsonarista permaneça estagnada.

Discurso de falastrão

O senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS) reagiu nas redes sociais aos ataques realizados no domingo (6) por Silas Malafaia contra generais da ativa, a quem o pastor chamou de “frouxos, covardes e omissos”. Sem mencionar o nome do líder evangélico, o parlamentar afirmou que um “falastrão” aproveitou o evento para ofender os integrantes do Alto Comando do Exército, “demonstrando sua total falta de escrúpulos e seu desconhecimento do que seja Honra, Dever e Pátria”.

Julgamento próximo

O STF deve retomar ainda neste mês o julgamento da “Débora do Batom”, cabeleireira adotada como símbolo da mobilização de bolsonaristas em prol do avanço do PL da Anistia. A ré, que ficou conhecida por pichar “perdeu, mané” na estátua “A Justiça”, responde pelos crimes de associação criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado de Direito, golpe de Estado, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado.

Consulta popular

O deputado Kim Kataguiri (União-SP) está colhendo assinaturas para solicitar a tramitação de um plebiscito em 2026, destinado à convocação de uma nova Constituinte no Brasil. No mesmo processo, o parlamentar pretende consultar a opinião da população sobre a implementação da pena de morte e prisão perpétua no Brasil.

PEC da Segurança

Após meses de debate e reconfigurações, o Ministério da Justiça apresentará ao Congresso nesta terça-feira o texto da PEC da Segurança Pública. Ainda que enfrentando resistência por parte dos governadores, o texto deve ser bem recebido pelo presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), que já adiantou que a Casa se debruçará sobre o texto de modo a aprimorá-lo.

Troca de cargo

O governo federal publicou nesta segunda-feira a nomeação de André Luiz Ceciliano como Secretário Especial de Assuntos Parlamentares da Secretaria de Relações Institucionais. O ex-presidente da ALRJ assume o cargo na pasta de Gleisi Hoffmann após deixar o comando da Secretaria Especial de Assuntos Federativos.

Explicações ministeriais

O ministro Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário, vai à Comissão de Agricultura do Senado nesta quarta-feira para falar sobre as ações da pasta diante do “Abril Vermelho” organizado pelo MST. O líder ministerial também apresentará ao colegiado os programas prioritários do órgão para os próximos anos, assim como o posicionamento sobre a Ação Declaratória de Constitucionalidade em tramitação no STF que trata do Marco Temporal.

Humanização do luto

O Senado pode votar nesta terça-feira a proposta que cria a Política Nacional de Humanização do Luto Materno e Parental. A matéria, apresentada pela deputada Geovania de Sá (PSDB-SC), determina à União elaborar protocolos nacionais sobre os procedimentos relacionados à humanização do luto pela perda gestacional, pelo óbito fetal e pelo óbito neonatal, incluindo a garantia do registro de criança nascida morta.

Universitário do Amanhã

Estão abertas as inscrições para o programa Universitário do Amanhã, do governo gaúcho, que ofertará 5 mil vagas gratuitas em cursos preparatórios à distância para o ENEM. A iniciativa, focada na ampliação do acesso ao Ensino Superior e no fomento à inclusão social e educacional no RS, é destinada a estudantes que estejam cursando o 2º ou 3º ano do Ensino Médio em 2025 ou que tenham concluído a etapa escolar na rede pública de ensino do Estado.

Paridade de gênero

A Câmara de Porto Alegre iniciou a discussão do projeto que obriga os órgãos da administração direta e as entidades da administração indireta do município a terem seus órgãos colegiados, cargos em comissão e funções gratificadas providos com paridade de gênero. Propondo o percentual de postos de 50% para cada sexo, o autor do texto, vereador Marcelo Sgarossa (Rede), busca garantir ocupação igualitária nos espaços do Poder Público.

Fim das sacolas

Os vereadores da Capital debaterão em audiência pública nesta terça-feira a proposta da vereadora Cláudia Araújo (PSD) que proíbe a distribuição e venda aos consumidores de qualquer tipo de sacola plástica para o transporte de mercadorias adquiridas em estabelecimentos comerciais da cidade. Para a proponente da medida, somente a partir do banimento total das sacolas será possível “avançar para uma sociedade mais consciente dos problemas ambientais causados pelo plástico”.

Requalificação do corredor

A prefeitura de Porto Alegre publicou nesta segunda-feira o edital de concorrência eletrônica destinado à contratação de empresa para realizar as obras de requalificação do corredor humanitário que liga a avenida Castelo Branco à Elevada da Conceição. A entidade selecionada será responsável por serviços de pavimentação, readequação de meio-fio e calçadas, proteção e contenção dos taludes do trecho, além da drenagem da via.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

