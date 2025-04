Cláudio Humberto Turnê de Gilberto Gil custa R$ 4 milhões aos Correios

Por Cláudio Humberto | 8 de abril de 2025

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Servidores dos Correios estão indignados com os R$ 4 milhões que a estatal desembolsou para virar “patrocinador master” da turnê do cantor Gilberto Gil. Os shows começaram no fim de março, quando os trabalhadores já passavam sufoco e denunciavam o desconto e o não repasse de valores ao FGTS. Desta vez, a revolta com o patrocínio se soma a outra dor de cabeça dos trabalhadores: o descredenciamento do plano de saúde que, sem receber, suspendeu os atendimentos.

Só aparência

Sob ameaça de greve e com transportadores recebendo em atraso, os Correios figuram ao lado de patrocinadores como a luxuosa Rolex.

Tá salgado

Apesar do farto dinheiro público, o pobre vai passar longe. Os ingressos chegam a custar R$1.530; mais do que um salário mínimo (R$1.518).

Dinheiro pelo ralo

No “Encontro de Novos Prefeitos e Prefeitas em Brasília”, esse ano, os Correios bancaram R$1,3 milhão. O ato teve Lula bajulando os novatos.

Fala, Correios

À coluna, os Correios defendem o patrocínio como reposicionamento de marca. E diz que está em tratativas para manter o plano de saúde ativo

Governo esconde gastos de viagens em março

O Portal da Transparência, mantido pela Controladoria-Geral da República de Lula (PT), parou de atualizar em fevereiro os números, sempre chocantes das despesas do governo federal com viagens (passagens, diárias pagas a servidores e “outros gastos”). Nos últimos dias de fevereiro, o total de gastos havia chegado em quase R$80 milhões, após torrar mais de R$2 milhões ao dia nos últimos dias do mês. De lá para cá, a transparência do governo petista é zero.

Passagem é secundário

O governo torrou, apenas até as últimas semanas de fevereiro, R$37,8 milhões com passagens e R$41,4 milhões com diárias.

Recorde destruído

Os dois primeiros anos do terceiro governo Lula (PT) representam os dois anos com maiores despesas do governo federal da História.

Sem comparação

Foram quase R$2,3 bilhões torrados em 2023 e mais de R$2,3 bilhões em 2024, o ano com a maior despesa de viagens da História.

Não foi golpe

Incêndio no ar-condicionado do anexo do Ministério da Educação forçou servidores a evacuarem o prédio, próximo à Esplanada. Até agora não há inquérito por tentativa de golpe utilizando-se de máquinas velhas.

Besteirol de Lula

Lula continua falando uma coisa e seu governo fazendo outra, sobre o tarifaço. Deveria reconhecer que Donald Trump deu tratamento de país amigo ao Brasil, taxado com os mesmos 10% do aliado Reino Unido.

Casa de enforcado

Deputados de sete partidos protocolaram pedido de uma sessão solene em homenagem ao Dia Internacional do Combate à Corrupção. Novo, Republicanos, MDB, União Brasil, PSD, PL e PRD. O PT, claro, ficou de fora. Seria como falar de corda em casa de enforcado.

Perigosos golpistas

Bolsonaro disse na Paulista que só psicopatas viram “golpe”, ao citar os novos condenados, o pipoqueiro e o sorveteiro. O vendedor de algodão doce, em fotos do 8 de janeiro, deve ser outro “golpista” na mira.

Lobby supremo

O lobby dos planos de saúde está a mil em Brasília. O STF começa a discutir esta semana o processo contra a lei que ampliou a cobertura dos planos para procedimentos fora da lista da ANS. Querem derrubar.

Perigo iminente

Ricardo Lewandowski tentará destravar o que o governo chama de “SUS da Segurança”. Ele levará Gleisi Hoffmann apara sua reunião Hugo Motta, presidente da Câmara. Periga de devolver tudo à estaca zero.

Derrete

As ações da Petrobras fecharam em queda de 3,97% nesta segunda-feira (7). Comparando com um ano atrás, o tombo deixa a coisa ainda pior: a queda chega aos 14,11%.

Galípolo na CPI

Sem engrenar direito, a CPI das Bets ouve nesta terça-feira (8) o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. Deve falar sobre fiscalização das transações financeiras das casas de apostas.

Pensando bem…

…uso e porte de maconha, tudo bem, mas vender picolé e pipoca em manifestação é crime imperdoável.

PODER SEM PUDOR

Conversa indesejável

Governador da Paraíba nos anos 1970 e aliado do regime militar, Ernane Satyro não era dado a amabilidades. Certa vez, num voo para Brasília, instalou-se na primeira fila e enterrou o rosto num livro aberto, para evitar conversas indesejáveis. Um passageiro sentou-se ao seu lado. “Eis uma ótima chance para conversar com o senhor, governador!” Satyro fechou o livro, levantou-se, olhou o homem e despachou: “Boa oportunidade para o senhor, não para mim.” E procurou outro lugar.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

