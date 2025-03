Esporte Ronaldo revela desejo de comprar o Corinthians: “arrumo o dinheiro”

Por Redação O Sul | 22 de março de 2025

O ex-jogador revelou a vontade durante participação no ‘Charla Podcast’ Foto: Reprodução/Instagram O ex-jogador revelou a vontade durante participação no ‘Charla Podcast’. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Ronaldo Nazário revelou o desejo de comprar o Corinthians e disse que, se o clube passar pelo processo de Sociedade Anônima do Futebol (SAF), ele irá se candidatar como um possível comprador das ações.

“O dia em que o Corinthians decidir fazer a SAF, serei um comprador. Arrumo dinheiro no mercado. Vou adorar envolver o torcedor. Temos um potencial enorme para trabalhar esse marketing. Resolve a dívida do estádio e aí é só olhar pra frente com orçamento grande. O Corinthians já fatura bem. Se organizar, vai faturar mais ainda”, disse Ronaldo durante entrevista ao “Charla Podcast” na sexta-feira (21).

Fenômeno dirigiu o Cruzeiro de dezembro de 2021 a abril de 2024. A gestão do empresário teve sucesso ao conquistar o título da Série B do Campeonato Brasileiro em 2022. Após isso, com pressão da torcida, decidiu vender a SAF para Pedro Lourenço, investidor e torcedor do clube.

Em dezembro de 2021, Ronaldo Fenômeno surpreendeu o Brasil com o anúncio de que havia comprado as ações da SAF do Cruzeiro. Mesmo com uma dívida bilionária a ser quitada, o empresário sempre expôs a certeza de que poderia colocar o clube de volta à elite brasileira.

“Eu só via potencial. o Cruzeiro é muito grande, uma torcida incrível, uma cidade incrível. Vou recuperar esse clube. Vai ser uma forma de retribuir tudo o que fizeram por mim no início da carreira. Montei uma equipe do car*. Fomos lá e arrebentamos.”

“Pedrinho merece todo o carinho e respeito do mundo. O Cruzeiro está em boas mãos. Um cara potente, que podia investir mais do que eu podia. Eu tenho essa humildade de chegar e falar: ‘Até aqui, eu cheguei. A partir daqui, o Cruzeiro precisa de alguém mais potente’. Chegou minha hora. Passei a bola para ele”, finalizou.

Foi assim que, em 29 de abril de 2024, Pedrinho adquiriu 90% das ações da SAF do Cruzeiro. Em um primeiro momento, Lourenço precisou fazer um aporte milionário para concluir a operação. A quantia restante será paga ao longo de dez anos junto ao Fenômeno.

