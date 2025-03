Esporte Vini Jr. vai visitar rival do Grêmio na Copa do Brasil

Por Redação O Sul | 22 de março de 2025

Compartilhe esta notícia:











O craque deve visitar o Athletic, de Minas Gerais, na metade do ano Foto: Rafael Ribeiro/CBF O craque deve visitar o Athletic, de Minas Gerais, na metade do ano. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF) Foto: Rafael Ribeiro/CBF

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente do Athletic-MG, Fábio Mineiro, confirmou que o craque brasileiro Vinícius Júnior vai visitar a cidade de São João del-Rei (MG) para conhecer a estrutura do clube. A visita acontece no meio deste ano.

Fábio também revelou que esteve em Madri, na Espanha, no início deste mês e que conheceu a casa do brasileiro na Espanha. O presidente do clube mineiro afirmou que a visita de Vini Jr. será importante para o clube e para a cidade.

“Eu estive na casa do Vini com o Tatá (Thássilo Soares) e ele (Vini) vai vir aqui no meio do ano visitar São João. A gente vai preparar um evento para as crianças. Trazer um cara desse nível para São João del Rei, o que ele vai trazer de futuro, desenvolvimento econômico e visibilidade para a cidade. Então eu acho que é muito bacana”, declarou Fábio Mineiro.

O presidente aproveitou para exaltar o possível acordo entre o Athletic e a ALL Esportes.

“Acredito que o Athletic está apenas no começo do desenvolvimento. Vocês podem esperar ainda muita coisa boa porque as pessoas que estão vindo agora estão preocupadas com o investimento na cidade, com o investimento no CT e com o crescimento das categorias menores”, afirmou.

O Athletic-MG recebeu o Grêmio na última semana pela segunda rodada da Copa do Brasil. Após um empate em 3 a 3 no tempo normal, com direito a gol contra e falhas e viradas, o jogo foi definido nos pênaltis. O Tricolor gaúcho venceu por por 8 a 7 e garantiu a classificação à terceira fase da Copa do Brasil.

Em fevereiro deste ano, a Sociedade Anônima de Futebol do Athletic vendeu 53,5% SAF para o empresário Thássilo Soares, conhecido como Tatá. Ele é o responsável por cuidar da carreira do atacante Vini Jr., do Real Madrid e da Seleção Brasileira.

Entretanto, ainda em fevereiro, o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) suspendeu a venda da SAF para a ALL Esportes, do empresário Thássilo Soares.

A decisão, assinada pelo juiz Eduardo Palma Pellegrinelli, da 2ª Vara Empresarial e Conflitos de Arbitragem, foi tomada após analisar pedidos da Tiberis Holding, dona de 19,5% das ações do Athletic.

Segundo a Tiberis, a negociação envolvendo a chegada dos novos donos foi irregular por não respeitar os trâmites previstos no Acordo de Acionistas. A Holding entende que deveria ter a prioridade de compra do controle majoritário, mas essa condição foi dada à ALL Esportes.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/vini-jr-vai-visitar-rival-do-gremio-na-copa-do-brasil/

Vini Jr. vai visitar rival do Grêmio na Copa do Brasil

2025-03-22