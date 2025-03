Esporte João Gomes, Weverton, Beraldo e Ederson se juntam aos restante dos jogadores e Seleção está completa para partida contra a Argentina

Por Redação O Sul | 22 de março de 2025

Alisson, Gabriel Magalhães, Bruno Guimarães e Gerson foram cortados Foto: Joilson Marconne/CBF Alisson, Gabriel Magalhães, Bruno Guimarães e Gerson foram cortados. (Foto: Joilson Marconne/CBF) Foto: Joilson Marconne/CBF

A Seleção Brasileira está novamente completa após a chegada de João Gomes, Weverton, Beraldo e Ederson. Os jogadores se apresentaram neste sábado (22) em Brasília e estão à disposição de Dorival Júnior para a partida contra a Argentina. O confronto, último desta Data Fifa, acontece nesta terça-feira (25), em Buenos Aires.

João Gomes e Beraldo herdam as vagas de Bruno Guimarães e Gabriel Magalhães, que estão suspensos após levarem o terceiro cartão amarelo na vitória por 2 a 1 contra a Colômbia.

Weverton, goleiro do Palmeiras, ficou com a vaga de Alisson. O goleiro do Liverpool sofreu uma concussão cerebral e, apesar de estar bem, está fora da partida por conta do protocolo da Fifa. Ederson assume a vaga de Gerson, que voltou ao Rio de Janeiro após se queixar de dores na parte posterior da coxa esquerda.

O Brasil treina neste domingo e segunda-feira ainda em Brasília, viajando para Buenos Aires na véspera da partida contra a Argentina. O clássico acontece nesta terça (25), às 21h (de Brasília), pela 14ª rodada das eliminatórias sul-americanas para a Copa de 2026.

