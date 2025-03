Esporte Sob o comando de Dorival, Seleção Brasileira soma 23 cortes por lesão

Dorival Júnior vem tendo problemas em reunir o elenco que deseja no momento das convocações. Com as baixas de Gerson e Alisson nessa sexta-feira (21), a Seleção Brasileira chegou a 23 cortes por lesão desde que o técnico assumiu o comando do time no começo do ano passado.

Somente nesta Data Fifa, o Brasil não pôde contar com cinco jogadores que haviam sido incialmente convocados pelo treinador, mas que acabaram se lesionando no meio do caminho.

Apenas três dias antes dos jogadores se apresentarem, Dorival Júnior desconvocou Neymar, Danilo e Ederson. Agora, não pode contar com Gerson e Alisson. Os dois jogadores já retornaram aos seus clubes.

Bruno Guimarães e Gabriel Magalhães também não poderão participar da partida contra a Argentina, mas não por lesão. Os jogadores terão que cumprir suspensão automática por causa do terceiro cartão amarelo.

Com seis convocações desde março do ano passado, o técnico da Seleção acumula média de quase quatro cortes por lesão a cada Data Fifa. Em nenhuma delas o Brasil encerrou a rodada de jogos com os atletas que haviam sido chamados.

Em metade das ocasiões o Brasil teve cinco baixas, como agora. A convocação de junho do ano passado, para dois amistosos e para a Copa América dos Estados Unidos, foi a menos problemática. Na ocasião, apenas Ederson precisou ser cortado. Veja quem sofreu corte por lesão, e quem foi chamado à Seleção.

