Ídolo do Inter, Falcão discursa na ONU sobre futebol e liderança

22 de março de 2025

Paulo Roberto Falcão participou do programa "Change The World" Foto: Reprodução/Instagram

Paulo Roberto Falcão, ídolo do Inter, discursou na sede da ONU (Organização das Nações Unidas) em Nova York, nos Estados Unidos. O público era formado por quatro mil jovens de 140 países sobre o futebol, sua história no esporte, liderança e mudanças para o futuro.

O evento faz parte do programa “Chance The World”. O ex-jogador foi o primeiro brasileiro convidado pela Academia de Embaixadores da ONU para discursar. Aos 71 anos, é reconhecido por suas passagens pelo Inter, Roma e Seleção Brasileira.

“Eu sempre acreditei que o futebol é muito mais do que um jogo: é uma escola de liderança, de resiliência e de união. Dentro de campo, vivemos desafios todos os dias — vitórias, derrotas, superação, trabalho em equipe — e essas experiências nos preparam para enfrentar qualquer obstáculo na vida. Poder passar esse aprendizado adiante, para uma geração que está tão focada em mudar o mundo, me deixou profundamente realizado”, publicou Falcão em suas redes sociais.

Falcão defendeu o Internacional de 1972 a 1980, disputando 393 partidas, marcando 73 gols e conquistando nove títulos: três Campeonatos Brasileiros (1975, 1976 e 1979) e seis Campeonatos Gaúchos (1973, 1974, 1975, 1976, 1978 e 1981, tendo atuado apenas nas primeiras partidas deste último). O ex-volante é considerado um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro.

Falcão também fez história na Itália. Conhecido como Rei de Roma, o volante defendeu o clube de 1980 a 1985 e foi fundamental na conquista do Campeonato Italiano de 1982-83, que encerrou um jejum de 41 anos sem títulos para a Roma.

Pela Seleção Brasileira, ele se destacou principalmente na Copa do Mundo de 1982, onde foi um dos craques do time comandado por Telê Santana, ao lado de Zico e Sócrates. Marcou um golaço no épico jogo contra a Itália, mas o Brasil acabou eliminado por 3 a 2, em uma das partidas mais icônicas da história do futebol.

Ídolo do Inter, Falcão discursa na ONU sobre futebol e liderança

2025-03-22