Notícias Rondônia terá segundo turno entre Coronel Marcos Rocha e Marcos Rogério

Por Redação O Sul | 2 de outubro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Eles receberam, respectivamente, 38,96% e 36,89% dos votos válidos contabilizados no estado. (Foto: Redes sociais / Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em Rondônia, haverá segundo turno para as eleições ao governo do estado. Os candidatos Coronel Marcos Rocha (União Brasil), por volta das 21h10, está na frente com 39,06% dos votos válidos e Marcos Rogério (PL) ficou em segundo lugar, com 36,87% dos votos válidos. O primeiro obteve 319.683 votos (38,96% dos votos válidos), e o segundo recebeu 302.689 votos (36,89%).

Foram contabilizados 877.136 votos válidos com 9.105 votos em branco e 13.889 votos nulos.

Coronel Marcos Rocha, 54 anos, vai tentar a reeleição. Natural do Rio de Janeiro, ele é formado em análise de sistema de dados, administração de negócios, e pós-graduado em educação e técnicas de ensino. Rocha também já foi secretário de Justiça de Rondônia. O administrador Sérgio Gonçalves (União Brasil), 48 anos, será o vice. Concorrem pela coligação Compromisso, Trabalho e Fé (União/Republicanos/Avante/MDB/Patriota/PSC/Federação PSDB – Cidadania).

Marcos Rogério, 44 anos, atualmente ocupando o cargo de senador, é natural de Ji-Paraná (RO). Já exerceu o cargo de deputado federal. Bacharel em direito, tem mestrado em administração pública. A vice na chapa é a médica Flávia Lenzi, 56 anos, do mesmo partido. Eles concorrem pela coligação Pelo Bem de Rondônia, Pelo Bem do Brasil (PL/DC/PMB/PTB).

O segundo turno do pleito está marcado para ocorrer no dia 30 de outubro, das 8h às 17h, conforme o horário de Brasília (DF).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Notícias