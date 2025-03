Brasil Rosas de Ouro quebra jejum de 15 anos e conquista o título do Carnaval de São Paulo

Por Redação O Sul | 4 de março de 2025

Vitória foi decidida pelo último jurado e por critério de desempate. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil Vitória foi decidida pelo último jurado e por critério de desempate. (Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil) Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil

Após uma apuração emocionante, decidida no último jurado e por critério de desempate, a Rosas de Ouro é a campeã do carnaval de São Paulo de 2025, encerrando um jejum de 15 anos. Na apuração das notas dos desfiles do grupo especial, realizada nesta terça (4), a tradicional escola de samba, heptacampeã do grupo especial, terminou a disputa com 269.8 pontos e vai levar para sua quadra, no bairro da Freguesia do Ó, o oitavo título da sua história.

“Esse é um sorriso de campeã. Sabíamos que a decisão seria no último quesito”, acrescentou Angelina Basílio, presidente da escola. O vice, Osmar Costa, acrescentou: “Saímos do 11º lugar [colocação no ano passado] e chegamos em primeiro. O jogo virou!”.

Já a Tatuapé terminou a disputa em segundo lugar, seguida pela Gaviões da Fiel, Mocidade Alegre e Camisa Verde e Branco. As cinco melhores agremiações voltarão ao Sambódromo do Anhembi no próximo sábado (8), para o desfile das vencedoras.

A expressão “o jogo virou”, repetida por vários integrantes da Rosas de Ouro após a conquista, é uma referência direta ao enredo defendido pela escola no Sambódromo. A agremiação escolheu o enredo “Rosas de Ouro em uma Grande Jogada”, sobre a importância dos jogos e a vontade de vencer.

Com um desfile carregado na cor rosa, sua marca registrada, a agremiação encantou o público do começo ao fim: com uma comissão de frente simulando uma máquina caça-níquel, símbolo da jogatina, até o quarto e último carro alegórico, que trazia personagens importantes como a dupla Mário e Luigi, criações ícones da empresa Nintendo, desenvolvedora de aparelhos e jogos de videogame.

A apuração das notas seguiu a ordem dos critérios estabelecidas em sorteio: enredo, bateria, samba-enredo, mestre-sala e porta-bandeira, comissão de frente, harmonia, alegoria, fantasia e evolução. Assim como nos últimos anos, cada quesito foi avaliado por quatro jurados. A nota mais baixa foi descartada.

Mancha Verde e a Unidos do Tucuruvi foram as escolas que tiveram a menor pontuação dentre todas. As agremiações ficaram na 14ª e 13ª colocações, respectivamente, e acabaram rebaixadas. No ano que vem, ambas desfilarão pelo grupo de acesso 1.

(Estadão Conteúdo)

