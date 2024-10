Política Rose Modesto e Adriane Lopes disputarão 2° turno em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul

Por Redação O Sul | 6 de outubro de 2024

Rose Modesto e Adriane Lopes vão disputar 2° turno em Campo Grande Foto: (Reprodução/Facebook) Rose Modesto e Adriane Lopes vão disputar 2° turno em Campo Grande Foto: (Reprodução/Facebook)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

As candidatas Adriane Lopes (PP) e Rose Modesto (União) vão disputar o 2° turno das eleições 2024 para a prefeitura de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Com 100% das urnas apuradas, Lopes conquistou 140.913 votos válidos (31,67%), enquanto Modesto recebeu 131.525 (29,56%). A cidade sul-mato-grossense será a única capital do país que terá uma disputa de segundo turno entre duas mulheres.

O resultado do pleito confirmou parcialmente as expectativas da última pesquisa Quaest, divulgada no sábado (5), a qual previa um empate técnico entre Rose Modesto, com 31% dos votos válidos, Beto Pereira (que terminou em terceiro) com 30%, e Adriane Lopes, também com 30% dos votos.

Rose Modesto

Rose Modesto foi eleita vereadora por Campo Grande em 2008, conquistando a reeleição no pleito municipal seguinte, em 2012. Em 2015, ela ocupou o cargo de vice-governadora do Mato Grosso do Sul e, em 2018, foi eleita deputada federal. Participante nas eleições de 2016 e 2022 como candidata aos cargos de prefeita e governadora, respectivamente, ela disputa a prefeitura da capital sul-mato-grossense ao lado de Roberto Oshiro (União) como vice, pela coligação Unidos Por Campo Grande, formada pelo Partido Democrático Trabalhista e pelo União Brasil.

Professora e natural de Fátima do Sul (MS), a candidata tem entre suas propostas de campanha a construção de terminais de ônibus para ampliação da mobilidade na Região Metropolitana, a conclusão de obras inacabadas das escolas municipais de educação infantil e o asfaltamento de 350 quilômetros de ruas em quatro anos de gestão.

Adriane Lopes

Adriane Lopes foi eleita vice-prefeita na chapa com Marquinhos Trad (PSD) em 2016 e em 2020. Em maio de 2022, assumiu a gestão do município a partir da renúncia de Trad para concorrer ao governo estadual. Atualmente, concorre à reeleição à prefeitura de Campo Grande, ao lado de Dra Camilla (Avante) como vice pela coligação “Sem Medo de Fazer o Certo”, composta pelo Partido Progressistas, Avante e Partido da Renovação Democrática.

Nascida em Grandes Rios (PR) e formada em Direito, com pós-graduação em Administração Pública e gestão municipal, a postulante tem entre suas promessas de campanha questões ligadas à desburocratização dos serviços da prefeitura, a busca por startups para solucionar problemas relacionados à tecnologia e o fim da fila por vagas na educação municipal.

