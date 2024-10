Política Em Roraima, Arthur Henrique é reeleito prefeito de Boa Vista

Por Redação O Sul | 6 de outubro de 2024

O atual prefeito recebeu 133.180 votos, o equivalente a 75,18 % do total dos votos apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral. (Foto: MDB/Divulgação)

O atual prefeito de Boa Vista (RR) Arthur Henrique (MDB) foi reeleito para comandar a capital de Roraima por mais quatro anos. Ele recebeu 133.180 votos, o equivalente a 75,18 % do total dos votos apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), às 18h35min desse domingo (6) de eleição.

Arthur Henrique vai governar Boa Vista ao lado do vice-prefeito eleito Marcelo Zeitoune (PL), que é tenente-coronel do Exército Brasileiro, médico ortopedista e foi indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro.

Derrotada nas urnas, Catarina Guerra recebeu 40.410 votos – Arthur Henrique 92.770 votos a mais que ela, três vezes mais. A candidata tinha como principais apoiadores o governador de Roraima, Antonio Deanrium (PP), e os senadores Hiran Gonçalves e Mecias de Jesus.

O prefeito reeleito disse que estava em casa coma esposa Nathália Cortez e as filhas quando recebeu a notícia da vitória.

“Chegar nesse momento, no final de um mandato, do meu primeiro mandato de fato como político aqui em Boa Vista e ter um reconhecimento tão grande da população é algo, de fato, surpreendente. Nunca imaginei isso nos meus sonhos, chegar com esse reconhecimento. Também sei da responsabilidade que é ter uma aprovação tão grande e seguir por um segundo mandato”

“Agora a gente tem oportunidade e a obrigação de fazer um mandato ainda melhor do que foi o primeiro. Então esse é o compromisso, uma alegria muito grande, mas também um sentimento de responsabilidade para o que vem pela frente”, disse ele em entrevista logo após o resultado.

Há quatro anos, quando foi eleito prefeito pela primeira vez, Arthur Henrique era um estreante na política roraimense na função de chefe do Executivo Municipal. Apadrinhado pela ex-prefeita Teresa Surita (MDB), de quem ele era vice à época, ele se tornou prefeito com 85,36% dos votos em 2020.

Na campanha deste ano, Arthur Henrique também contou com o apoio da ex-prefeita. Nas três pesquisas Quaest, ele liderou as intenções de voto entre os eleitores – o que se confirmou neste domingo. Na última pesquisa, ele aparecia com 72% das intenções.

Em 2024, ele fez parte da coligação “Boa Vista para todos”, composta pelos partidos PL, MDB, DC, Federação PSDB-Cidadania.

– Quem é Arthur Henrique? Arthur Henrique, natural de Boa Vista (RR), tem 42 anos, e é o atual prefeito da capital. Foi eleito em 2020 com 116.792 votos – o equivalente a 85,36% do total. Estudou Engenharia Elétrica na Universidade de São Paulo (USP), mas não chegou a se formar. Construiu a carreira em duas multinacionais do setor de tecnologia.

Ingressou em um cargo político eletivo pela primeira vez em 2017, quando foi vice da ex-prefeita Teresa Surita (MDB). Antes disso, foi secretário extraordinário de Inclusão Digital em 2013 e titular da Secretaria Municipal de Educação e Cultura em 2019.

Arthur é casado com Nathália Cortez, atual secretária municipal de Gestão Social, e pai de quatro meninas. As informações são do portal de notícias G1.

