Saúde Roupa com tecnologia desenvolvida pela Nasa promete aliviar sintomas da menopausa

Por Redação O Sul | 19 de setembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Destinado à luva dos astronautas, material controla a temperatura e impede as ondas de calor do período. (Foto: Reprodução/Nasa)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Milhares de mulheres entram na menopausa todos os anos. O sintoma mais característico, e tido como o incomodo maior, desse período são as ondas de calor, popularmente conhecidas como fogachos. Entretanto, a fabricação de roupas com uma tecnologia desenvolvida para a Nasa, agência espacial americana, pode contribuir para aliviar essas oscilações de calor que as mulheres sentem.

O material originalmente destinado a luvas dos astronautas está sendo usado por uma empresa que produz, camisetas, pijamas, roupas íntimas, entre outros acessórios que visa ajudar aquelas que sofrem com os episódios de suor e superaquecimento.

Para entender melhor precisamos voltar aos anos de 1980, quando a agência espacial fez um acordo com a empresa de pesquisa Triangle Research and Development Corporation para investigar o uso dos materiais de mudança de fase, que podem manter uma temperatura consistente à medida que substâncias mudam de sólido para liquido e vice-versa. Importante no espaço sideral onde os astronautas são expostos a temperaturas extremas.

A tecnologia, chamada de Gateway, nunca chegou a ser usada no espaço, porém a Triangle Corporation adquiriu sua patente e passou a comercializá-la sob o nome de Outlast. Sendo produzida em vários produtos, mas encontra principalmente em roupas de pilotos de corrida.

Foi quando a fabricante de tecidos Louise Nicholson encontrou a tecnologia. Ela estava procurando uma maneira de proporcionar alívio a qualquer pessoa que experimentasse os sintomas da menopausa, pois segundo ela, as roupas oferecerem resfriamento, principalmente os pijamas, mas “ignoram as ondas de frio que vêm após os fogachos”.

“Fiz algumas pesquisas iniciais para descobrir o que estava no mercado, e não havia absolutamente nada além de roupas de dormir”, afirmou Nicholson.

Ela então fundou a loja de roupas Fifty One Apparel, que mantêm as propriedades de regulação de temperatura dos materiais de mudança de fase, mas mantém a aparência e o toque dos tecidos de alta qualidade que geram um alivio nos sintomas da menopausa.

O nome da empresa é justamente a idade média das mulheres que a menopausa começa a ocorrer. Hoje a empresa ajuda mais de 1,3 milhões de mulheres por ano com dezenas de produtos como calças, camisetas, regatas, roupas esportivas e acessórios como lenços, turbantes e máscaras faciais.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Saúde