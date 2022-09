Ciência Lua perdida pode ter dado origem aos anéis de Saturno

Por Redação O Sul | 19 de setembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Sexto planeta ao redor do Sol foi formado há 4,5 bilhões de anos, nas origens do sistema solar. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Entre todos os planetas do nosso sistema solar, Saturno é certamente o que mais atrai a imaginação, graças aos seus imensos anéis. Mas não há consenso entre os especialistas sobre sua origem ou formação, nem mesmo sobre sua idade.

No entanto, um estudo publicado na prestigiosa revista Science tenta fornecer uma resposta a essa pergunta de longa data. De acordo com esta pesquisa, uma Lua que chegou muito perto de Saturno foi quebrada há 100 milhões de anos, e seus restos foram colocados em órbita ao redor do planeta.

“Os anéis de Saturno foram descobertos por Galileu há cerca de 400 anos e são um dos objetos mais interessantes do sistema solar para observar através de um pequeno telescópio”, disse Jack Wisdom, autor do estudo. “É gratificante encontrar uma explicação plausível para sua formação”, acrescentou o professor de ciências planetárias do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT).

Saturno, o sexto planeta ao redor do Sol, formou-se há 4,5 bilhões de anos, nas origens do sistema solar. Mas algumas décadas atrás, os cientistas afirmaram que os anéis de Saturno apareceram muito mais tarde: cerca de 100 milhões de anos atrás.

Essa hipótese foi reforçada por observações da sonda Cassini, lançada em 1997 e aposentada em 2017.

“Mas como ninguém foi capaz de determinar como esses anéis apareceram apenas 100 milhões de anos atrás, alguns questionaram o raciocínio”, explica Wisdom.

Wisdom e seus colegas construíram então um modelo complexo que permite não apenas explicar sua aparição recente, mas também entender a inclinação do planeta.

O eixo de rotação de Saturno está inclinado 26,7° em relação à sua vertical. E sendo este planeta um gigante gasoso, seria de esperar que o processo de acumulação de matéria que levou à sua formação impedisse essa inclinação.

Forças gravitacionais

Os pesquisadores, que por meio de complexos modelos matemáticos, chegaram a uma descoberta recente: Titã, o maior satélite de Saturno (dos mais de 80 que possui) se afasta a uma taxa de 11 centímetros por ano.

Esse movimento mudou lentamente a frequência na qual o eixo de rotação de Saturno faz uma volta completa em torno da vertical, um pouco como um pião inclinado.

Um detalhe importante desde cerca de 1.000 milhões de anos atrás, essa frequência entrou em sincronia com a frequência da órbita de Netuno; um mecanismo poderoso que fez Saturno se inclinar até 36°.

No entanto, os pesquisadores descobriram que essa sincronização entre Saturno e Netuno (chamada de ressonância) não era mais exata e apenas um evento poderoso poderia interrompê-la.

Eles levantaram a hipótese de que uma lua em órbita caótica ficou muito perto de Saturno, até que forças gravitacionais contraditórias fizeram com que ela se separasse.

“Ele se partiu em vários pedaços, e esses pedaços, também deslocados, aos poucos formaram anéis”, explica Wisdom.

A influência de Titã, que continuou a recuar, acabou reduzindo a inclinação de Saturno ao nível que pode ser visto hoje.

Crisálida

A sabedoria chamou a lua de Crisálida (Crisálida), comparando a aparência dos anéis de Saturno a uma borboleta emergindo de um casulo.

Os cientistas pensavam que Crisálida era um pouco menor que a nossa Lua e do tamanho de outro satélite de Saturno, Japet, que é feito quase inteiramente de gelo.

“É plausível então a hipótese de que Crisálida também seja feita de água congelada, necessária para criar os anéis”, diz o professor.

Você acha que resolveu o mistério dos anéis de Saturno?

“Demos uma boa contribuição”, responde, antes de acrescentar que o sistema ainda contém “muitos mistérios”.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Ciência