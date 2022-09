Tecnologia TikTok lança competidor do “BeReal” com vídeos de 10 segundos

Por Redação O Sul | 18 de setembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Usuários podem gravar conteúdos curtos uma vez ao dia com as câmeras frontal e traseira do smartphone. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Acompanhando o Instagram e Snapchat, o TikTok também lançou um recurso inspirado no BeReal, aplicativo francês que define o horário para a publicação de somente uma fotografia por dia, com a câmera traseira e frontal do smartphone.

O TikTok vai permitir que usuários postem fotos ou vídeos de até 10 segundos para amigos na plataforma. A função irá se chamar “Time to Now” (“Hora do Agora”, em tradução livre).

O novo recurso parece ser uma das principais apostas do TikTok: a aba do “Time to Now” entrou no lugar da aba “Amigos”, localizada abaixo da tela; e, em alguns países, a funcionalidade ficará em aplicativo separado, similar ao BeReal.

Assim como o rival francês, o TikTok planeja emitir notificações diárias para que os usuários publiquem as fotos “de agora”, sem o glamour das imagens planejadas de outras redes. Aqui, o foco parece ser a espontaneidade.

“O TikTok Now convida você e seus amigos a capturar o que estão fazendo no momento por meio das câmeras frontal e traseira do dispositivo. Você irá receber um aviso diário para capturar um vídeo de 10 segundos ou uma fotografia e facilmente compartilhar o que está fazendo”, descreve o TikTok em nota.

O recurso é similar à maneira como o BeReal se descreve em seu próprio site: “Um jeito novo e único de descobrir quem realmente são seus amigos no dia a dia”, define.

O modelo do aplicativo francês também tem sido testado pelos rivais Instagram e Snapchat, que estudam funcionalidades similares com uma notificação por dia e uso simultâneo de câmera frontal e traseira.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia