Por Redação O Sul | 18 de setembro de 2022

Novo recurso para Android trava abas anônimas do navegador quando elas não estiverem em uso. (Foto: Reprodução)

A opção de bloquear as abas anônimas após sair do Google Chrome finalmente chegará para Android. O recurso, que há meses estava sendo desenvolvido pelo Google, ainda não foi lançado publicamente, mas pode ser usado em celulares e tablets ao ter sua flag correspondente ativada.

Usuários do Android que costumam utilizar as abas anônimas do Google Chrome terão agora ainda mais segurança para realizar suas atividades. Ao deixar a navegação anônima em segundo plano para mexer em outros aplicativos ou programas, o sistema automaticamente bloqueará seu acesso, exigindo que o usuário use a autenticação biométrica ou o PIN para voltar a usá-la.

As abas anônimas já são famosas por apresentarem determinadas vantagens, como o não registro do histórico de navegação e os resultados de buscas gerais e não personalizados. Agora, a opção traz ainda mais proteção, impedindo que estranhos com acesso ao seu dispositivo não consigam ver o que você estava acessando.

Nessas situações, ao tentar bisbilhotar a aba anônima do Google Chrome que já estava aberta, a pessoa irá se deparar com o famoso logo cinza da navegação anônima do navegador e a exigência da biometria ou senha para avançar.

Apesar do recurso ainda não ter sido oficialmente introduzido no sistema, já é possível ativá-lo em celulares ou tablets que contam com as versões mais recentes do navegador. Para isso, siga os passos:

— Abra o Google Chrome e acesse o seguinte sinalizador chrome://flags/#incognito-reauthentication-for-android

— Ative a opção;

— Reinicie o navegador;

— Toque no ícone de três pontinhos;

— Acesse “Configurações”;

— Vá até “Privacidade e segurança”;

— Ative a opção “Bloquear abas anônimas após fechar o Chrome”.

