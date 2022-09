A versão de testes do Microsoft Edge para Android recebeu um bloqueador de propagandas em vídeos. O recurso Edge Block Video Ads foi projetado para impedir a exibição de anúncios antes e durante a visualização de vídeos na versão móvel do navegador.

O Edge já conseguia bloquear alguns anúncios devido à integração da ferramenta gratuita AdBlock Plus. A chegada do Block Video Ads virá para somar, porque ambos funcionarão ao mesmo tempo, um cobrindo uma brecha do outro.

Segundos os desenvolvedores, a ferramenta “tentará” bloquear as indesejadas interrupções durante os vídeos. Isso significa que alguma técnica ainda pode escapar ao mecanismo de restrição dos anúncios.

As empresas de marketing digital estão sempre em busca de métodos alternativos de burlar os bloqueios, afinal elas dependem do alcance das propagandas para lucrar. O problema é que alguns serviços usam propagandas de modo excessivo, chegando a prejudicar o consumo do conteúdo, como ocorreu recentemente com o YouTube e suas cinco propagandas sequenciais e impossíveis de pular.

Veja como usar o Edge Block Video Ads:

Por enquanto, o recurso ainda está escondido sobre um sinalizador, logo é preciso habilitá-lo manualmente. Faça o seguinte:

— Digite edge://flags na barra de endereço;

— Pesquise pelo termo Block Video

— Clique no botão e mude de Default para Enabled;

— Pronto, agora é só reiniciar o navegador e fazer o teste.

A novidade é exclusiva do Edge Canary, versão de testes da Microsoft, ainda deve passar por mais ajustes antes de chegar ao navegador estável. Uma atualização futura do Microsoft Edge para Android deve receber a mudança em breve, que também pode chegar no iOS.

Ainda não há detalhes sobre a expansão do bloqueador de anúncios para a versão Windows. Isso não deve ser um problema, afinal há várias extensões do Chromium que podem ser usadas no Edge.

Recentemente, o navegador da Microsoft lançou suporte para uma carteira digital compatível com cartões de crédito e cupons de desconto. eia é vincular os dados a uma conta da Microsoft, em um modelo de funcionamento similar ao do Google, que possibilita compras rápidas com cartões associados.

O Microsoft Edge é o navegador da web padrão no Windows 10, Windows 10 Mobile e nos consoles Xbox One e Xbox Series XS, substituindo o Internet Explorer 11 e o Internet Explorer Mobile. Como seu desenvolvimento e versão dependem do modelo do Windows como serviço, ele não é incluído nas builds do Windows 10 Enterprise Long-Term Servicing Channel.

A Microsoft anunciou inicialmente que o Edge ofereceria suporte ao mecanismo de layout Trident herdado para compatibilidade com versões anteriores, mas mais tarde afirmou que, devido a “fortes comentários”, o Edge usaria um novo mecanismo, enquanto o Internet Explorer continuaria fornecendo o mecanismo herdado.