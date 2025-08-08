Rio Grande do Sul RS conquista prêmio máximo de excelência em governo digital no País

Por Redação O Sul | 8 de agosto de 2025

Honraria foi entregue a comitiva gaúcha durante evento em Brasília. (Foto: Daniele Machado/SPGG)

Desenvolvido pelo Rio Grande do Sul, o projeto “Ecossistema digital como estratégia de resposta e reconstrução em contexto de calamidade” conquistou em Brasília o título de Melhor Solução em Governo Digital, concedido no Prêmio da Associação Brasileira de Entidades Estaduais e Públicas de Tecnologia da Informação e Comunicação (Abep-TIC). Trata-se da honraria máxima do evento.

A ferramenta teve sua modelagem pela Procergs (Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Rio Grande do Sul) e órgãos associados. Na origem está um esforço por respostas rápidas e eficazes à maior tragédia já enfrentada pelo Estado: as enchentres de maior de 2024, que afetaram 478 dos 497 municípios gaúchos e mais de 2,3 milhões de pessoas.

O portal SOS Rio Grande do Sul foi lançado na fase emergencial, e o Plano Rio Grande no período pós-catástrofe climática. Uma das ferramentas desenvolvidas foi o portal SOS Rio Grande do Sul. A plataforma centralizadora, lançada em apenas 48 horas após o início das enchentes, reuniu e disponibilizou informações e serviços emergenciais para a população.

As soluções voltadas para a reconstrução e retomada das atividades socioeconômicas no Estado incluem os programas “Volta Por cima”, “Mapa Único do Plano Rio Grande” (MUP-RS), “Devolve ICMS Linha Branca” e “MEI RS Calamidades”.

O título foi recebido pela titular da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), Danielle Calazans, e outros representantes da administração estadual. Ela declarou, no auditório do Centro Internacional de Convenções do Brasil, na capital federal:

“Nossa resposta foi construir um conjunto de soluções digitais acessíveis, escaláveis e replicáveis, montadas para agilizar a prestação de serviços públicos essenciais durante o enfrentamento da calamidade e a posterior reconstrução do Estado, com segurança, transparência e cooperação entre instituições”.

“Ecossistema digital como estratégia de resposta e reconstrução em contexto de calamidade no Rio Grande do Sul” também recebeu, mais cedo, o prêmio de Melhor Solução de Governo Digital Orientada ao Cidadão, concorrendo com iniciativas de Goiás e São Paulo. A vitória o classificou para disputar o grande prêmio da noite.

O Prêmio Abep-TIC de Excelência em Governo Digital tem como objetivos reconhecer e incentivar o desenvolvimento de projetos e soluções de governo digital nas administrações públicas federais, estaduais e municipais. Também promove a divulgação de iniciativas que, com o uso das tecnologias da informação e comunicação (TIC), modernizam a gestão pública em benefício do cidadão.

Mais prêmios

O prêmio ABEP-TIC de Excelência em Governo Digital também consagrou o Estado nas categorias “Melhor Solução de Governo Digital para Governança Digital”, onde conquistou o segundo lugar com o case “Preditor de Evasão Escolar”, e “Melhor Solução de Governo Digital Baseada em Inteligência Artificial”, com o case “Identidade Fácil RS”.

Ambas as honrarias se somam ao reconhecimento recebido na quarta-feira (6), quando o Rio Grande do Sul conquistou o primeiro lugar no ranking geral do Índice de Oferta de Serviços Públicos Digitais dos Governos Estaduais e Distrital (IOSPD). A iniciativa contempla os Estados com melhor desempenho no segmento.

(Marcello Campos)

