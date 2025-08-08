Sexta-feira, 08 de agosto de 2025

Leia a edição de hoje aqui

Rio Grande do Sul Hospital de Santa Rosa apresenta equipamentos adquiridos com repasses do Judiciário

Por Redação O Sul | 8 de agosto de 2025

Foram repassados R$ 5 milhões do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul.

Foto: Eduardo Nichele/DICOM-TJRS
Foram repassados R$ 5 milhões do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. (Foto: Eduardo Nichele/DICOM-TJRS)

A cidade de Santa Rosa, na Região Noroeste do Rio Grande do Sul, recebeu mais uma ação do programa Judiciário Solidário voltada à saúde: a entrega de novos equipamentos para o Hospital Vida e Saúde, localizado no município da região noroeste do Estado. Nesta sexta-feira (8), ocorreu a apresentação dos equipamentos referentes à implantação de serviço de alta complexidade em cardiologia, hemodinâmica e cirurgia cardíaca para o Hospital, adquiridos com o repasse de R$ 5 milhões do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS).

O presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Alberto Delgado Neto, participou do evento que colocou em prática os recursos alcançados através do acordo entre o Poder Judiciário gaúcho e o Executivo, durante a Administração liderada na época pela ex-presidente do TJRS, desembargadora Iris Helena Medeiros Nogueira, na qual o desembargador Alberto era o 1º vice-presidente. Na ocasião, foram repassados R$ 154 milhões para diversas instituições de saúde.

Em sua manifestação, o desembargador Alberto enfatizou que a iniciativa integra o programa Judiciário Solidário, de apoio a projetos com impacto social relevante, especialmente nas áreas da saúde e assistência à população em situação de vulnerabilidade. “Estamos cada vez mais promovendo uma Justiça Cidadã, pois não agimos somente nos processos e, sempre que possível, atuamos de maneira antecipada, ajudando setores que necessitam de amplo apoio”, disse ele. “É muito relevante esta iniciativa, oriunda de um esforço do nosso Tribunal em termos de economia, para que possamos promover mais esta justa entrega às comunidades, no caso de hoje aqui em Santa Rosa”, acrescentou.

O governador Eduardo Leite, em seu pronunciamento, disse que o repasse é mais uma simbologia da parceria existente entre os Poderes no Estado. “Agradecemos o apoio do Judiciário gaúcho, em mais uma demonstração da capacidade de diálogo entre nós, sempre respeitando a independência e a harmonia, agindo em favor do mesmo destinatário, no caso, a população que precisa muito desta união do Poder Público”, afirmou.

 

