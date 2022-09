Educação RS Criativo promove capacitações com foco no financiamento de negócios criativos

30 de setembro de 2022

O programa contará com temas variados, mas com um enfoque especial no levantamento de recursos. Foto: Reprodução Foto: Reprodução

A Secretaria de Estado da Cultura (Sedac), por meio do programa RS Criativo, entra no mês de outubro trazendo diversas oportunidades de capacitação para empreendedores do sul do país. O programa contará com temas variados, mas com um enfoque especial no levantamento de recursos.

O mês inicia com o Decurso, uma trilha de capacitação para 27 empreendimentos criativos das nove regiões funcionais do estado. Serão 40 horas de atividades em três meses de capacitação on-line, gratuita e aberta ao público, mediante inscrição. A trilha se divide em cinco fases: diagnóstico, análise, imersão, identificação e decurso, que mesclam atividades coletivas e individuais.

Logo em seguida, no dia 13, tem início a segunda fase da jornada Impulsão, com enfoque nas regiões funcionais 4, 5 e 6. O propósito desta capacitação, que consiste em dois encontros on-line, é contribuir com jovens negócios ampliando as suas possibilidades e alavancando seus negócios criativos e, assim, fomentar a economia criativa local e do estado.

Já no dia 19, a palestra “Financiamentos de empreendimentos criativos”, com o professor Mauro Negruni, pretende informar os participantes sobre as melhores formas de financiamento para os empreendimentos criativos que gozam de muitas possibilidades para se capitalizar.

Encerrando a programação do mês, no dia 25, a professora Jaqueline Beltrame irá ministrar um curso sobre Formatação de Projetos para editais e leis de incentivo. A capacitação compreenderá a Lei de Incentivo à Cultura (LIC), a Lei Rouanet, e como funciona a elaboração de projetos e leis incentivo e a sua formatação.

As inscrições podem ser feitas através do link: linktr.ee/rscriativo

