Governo do RS investe cerca de R$ 29 milhões em equipamentos e fomento para a agricultura familiar

Por Redação O Sul | 15 de dezembro de 2022

As entregas beneficiam centenas de municípios gaúchos e representam um investimento de R$ 28.938.800 via Programa Avançar. Foto: Gregori Bertô/Palácio Piratini As entregas beneficiam centenas de municípios gaúchos e representam um investimento de R$ 28.938.800 via Programa Avançar.. (Foto: Grégori Bertô/Palácio Piratini) Foto: Gregori Bertô/Palácio Piratini

O governo do Rio Grande do Sul realizou, nesta quinta-feira (15), no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, a entrega de 31 máquinas motoniveladoras e recursos para atender 206 jovens aprovados no programa de apoio ao trabalho com inseminação artificial animal. Além disso também serão contempladas 46 agroindústrias, com foco na produção de queijo serrano. As entregas, voltadas para o fortalecimento da agricultura familiar, beneficiam centenas de municípios gaúchos e representam um investimento de R$ 28.938.800 por parte do Executivo estadual, via Programa Avançar.

As 31 máquinas, que tiveram um custo de R$ 26.188.800, vão contribuir para o escoamento da produção, atuando em estradas vicinais de 31 municípios gaúchos. Para o programa de incentivo à inseminação artificial em bovinos com aptidão para produção de leite e carne, foram destinados R$ 2,060 milhões. O incentivo prevê empréstimo de R$ 10 mil, com carência de até 3 anos e amortização em até 5 anos, sendo subsidiado 80% do valor.

Produção de queijo

Já os recursos para incentivar a produção de queijo serrano totalizam R$ 690 mil, beneficiando agroindústrias de sete municípios gaúchos. Também foi anunciada a entrega 44 kits de equipamentos contendo colhedora de forragem (ensiladeira), carreta agrícola basculante, semeadora e roçadeira que serão destinados às Prefeituras para serviço junto a agricultores familiares e pecuaristas familiares que desenvolvem suas atividades produtivas vinculadas à cadeia produtiva do leite.

Durante a entrega, o governador Ranolfo Vieira Júnior falou sobre os investimentos que estão sendo feitos na agricultura. “Estamos investindo R$ 341 milhões nessa área. Esse valor só foi possível porque fizemos as reformas necessárias para que chegássemos em um momento como o dia de hoje, de entregas para beneficiar quem mais precisa. Antes disso, nossos investimentos eram bem inferiores e muitas vezes nem ocorriam. As licitações davam desertas, porque o RS era um mau pagador, devia para todo mundo”, disse.

Agricultura familiar

O secretário da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, Domingos Velho Lopes, ressaltou que essa ação fomenta a agricultura familiar no Estado, beneficiando toda a cadeia do agronegócio. “Uma entrega para ratificar o nosso compromisso com a agricultura familiar. Esse segmento é extremamente importante e tem participação ativa nos 40% do PIB gaúcho, que é o que representa a agricultura em nosso Estado”, falou.

No evento, também foram entregues 31 caminhões baú, com capacidade carga útil de mil quilos, para 31 cidades. O recurso de R$ 5.684.439,93 é do governo federal e faz parte do programa Alimenta Brasil.

Municípios beneficiados:

• Motoniveladoras

Alegrete, Aratiba, Arvorezinha, Barra do Rio Azul, Candelária, Capitão, Caraá, Cerro Largo, Chuí, Cristal, Erval Grande, Erval Seco, Frederico Westphalen, Giruá, Horizontina, Independência, Lagoa Vermelha, Mampituba, Mariana Pimentel, Mormaço, Mostardas, Progresso, Quaraí, Restinga Seca, Rio Pardo, Santo Antônio da Patrulha, São Gabriel, São Sebastião do Caí, Triunfo, Uruguaiana e Vacaria.

• Queijo Serrano (entre parênteses o número de agroindústrias)

Bom Jesus (16), Cambará do Sul (2), Caxias do Sul (1), Jaquirana (5), Muitos Capões (2), São Francisco de Paula (3) e São José dos Ausentes (17)

