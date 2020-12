Rio Grande do Sul RS recebe 500 mil máscaras em doação conjunta da Braskem, Fitesa e Grendene

Por Redação O Sul | 21 de dezembro de 2020

O governador e a secretária Arita receberam representantes das empresas Braskem, Fitesa e Grendene. Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini O governador e a secretária Arita receberam representantes das empresas Braskem, Fitesa e Grendene. (Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini) Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini

O governo do Rio Grande do Sul recebeu a maior doação de EPIs (equipamentos de proteção individual) para enfrentamento à pandemia. Fruto de uma mobilização de três grandes empresas, a entrega simbólica de 500 mil máscaras ao governador Eduardo Leite aconteceu na tarde desta segunda-feira (21), no Palácio Piratini, por representantes da Braskem, Fitesa e Grendene.

“Esse gesto tem um duplo valor, não somente pela doação do material, mas também pelo sentimento de que não estamos sós. É um ato de solidariedade que ajuda a nossa equipe a se manter motivada e engajada. Temos bons parceiros do setor privado que entendem a gravidade do momento que estamos vivendo. Cada um com a sua capacidade e a sua possibilidade faz esse movimento de doação que nos anima bastante. Temos contado com boas colaborações, muito obrigado”, destacou o governador.

As máscaras serão distribuídas pela Secretaria da Saúde para profissionais de hospitais e postos de saúde de todo o Estado que atuam no combate e prevenção à doença.

Segundo as empresas doadoras, foi a urgência de ações concretas para o enfrentamento e combate à pandemia da Covid-19 que, novamente, avança pelo país, que uniu as companhias em um projeto único. Juntas, elas produzirão, ao todo, 5 milhões de máscaras, contribuindo para a proteção de profissionais que atuam na linha de frente do combate à doença em todo o Brasil.

O polipropileno, matéria-prima para a produção do não tecido, foi doado pela Braskem, maior produtora de resinas termoplásticas das Américas, como parte de suas iniciativas empreendidas para o combate à Covid-19. A Fitesa, líder global na indústria de não tecidos, doou 10 toneladas de não tecido específico para fabricação das máscaras. Já a Grendene, maior calçadista brasileira, entrou com a confecção das máscaras em sua fábrica em Sobral (CE) e a logística para o transporte até o Rio Grande do Sul.

Participaram da cerimônia no Palácio Piratini também a secretária da Saúde, Arita Bergmann, e o chefe da Casa Militar e coordenador da Defesa Civil, coronel Júlio César Rocha, além do gerente de Relações Institucionais da Braskem no RS, Daniel Fleischer, do vice-presidente de Operações Globais na América Latina da Fitesa, Mateus Inácio, e do diretor de Relações com Investidores da Grendene, Alceu de Albuquerque.

