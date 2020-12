Porto Alegre Aprovado projeto que isenta IPTU para empresas inovadoras do 4º Distrito de Porto Alegre

21 de dezembro de 2020

PLCE beneficia atividades tecnológicas e da economia criativa nos bairros Floresta, São Geraldo, Navegantes, Humaitá e Floresta.

O Legislativo municipal aprovou por unanimidade, em sessão remota realizada na tarde desta segunda-feira (21), o PLCE (Projeto de Lei de Origem do Executivo) 019/20 que altera legislação vigente e institui e disciplina o ITBI (Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis), estendendo a vigência da alíquota do ISS (Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza) para serviços na área de tecnologia em saúde. Também prorroga por mais dois anos a vigência da isenção de IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) e de ITBI para empresas de base tecnológica, inovadoras e de economia criativa que se localizem no 4º Distrito – bairros Floresta, São Geraldo, Navegantes, Humaitá e Farrapos.

O projeto seguirá na Diretoria Legislativa da Câmara Municipal para redação final. Ao ser encaminhado ao Paço, o prefeito terá até 15 dias para sancioná-lo.“Trata-se da manutenção de benefícios tributários já vigentes e que se encerram em 31 de dezembro de 2020, cuja renovação é importante”, justifica o prefeito Nelson Marchezan Júnior. O objetivo é dar sequência à promoção da reestruturação urbana e econômica do 4º Distrito de Porto Alegre.

Em relação ao ISS, pretende-se manter em 2%, por mais dois anos, a alíquota dos serviços de pesquisa e desenvolvimento na área de tecnologia em saúde. Busca-se manter a alíquota mínima ao serviço de relevante importância ao Município. Por fim, ao prorrogar por mais um ano o benefício tributário de parcelamento do ITBI, a ideia é facilitar o cumprimento da obrigação tributária.

