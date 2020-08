O Rio Grande do Sul registrou 412 novos casos confirmados de Covid-19 e mais 14 óbitos provocados pela doença, segundo balanço divulgado na tarde deste domingo (09) pela Secretaria Estadual da Saúde.

Com as novas ocorrências, o número de casos de coronavírus no Estado aumentou para 83.991. Já as mortes por Covid-19 subiram para 2.360.

O novo coronavírus atinge 472 cidades gaúchas. Entre o total de infectados, 74.040 (88% dos casos) já se recuperaram da doença no RS.

Os dados da Secretaria da Saúde sobre a pandemia no Estado podem ser acessados aqui.