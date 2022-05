Rio Grande do Sul RS registra menor média móvel de mortes por Covid desde o começo da pandemia

Por Redação O Sul | 4 de maio de 2022

Municípios começam vacinação de segundo reforço a idosos a partir de 70 anos e institucionalizados a partir de 60. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil Municípios começam vacinação de segundo reforço a idosos a partir de 70 anos e institucionalizados a partir de 60. (Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil) Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil

O Rio Grande do Sul registrou nesta quarta-feira (4) a menor média móvel de mortes por Covid-19 em mais de dois anos. As três vítimas diárias, em média, representam o menor patamar desde 2 de abril de 2020, no começo da pandemia, em março de 2020.

Nas últimas 24 horas, a Secretaria da Saúde (SES) confirmou mais uma morte, em Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre. Com isso, o Estado soma 39.297 vítimas da doença em toda a pandemia.

A média móvel de mortes segue em queda, com uma variação de -56% do que há 14 dias.

A SES registrou ainda mais 2.784 casos de coronavírus. O RS totaliza 2.343.806 infecções conhecidas de coronavírus desde o começo da pandemia.

Vacinação

A SES não atualiza o painel de vacinação desde segunda, mas segundo dados do órgão, 2.936.996 de gaúchos estão com a dose de reforço atrasada, o que representa aumento de 400 mil pessoas em relação fevereiro, quando havia 2,5 milhões com dose atrasada – além de 747 mil que sequer completaram o esquema vacinal primário.

O RS segue com 4.737.659 pessoas, 41,3% da população com o esquema com três doses ou duas, para quem recebeu a primeira da Janssen.

Outras 177,7 mil doses adicionais foram aplicadas em pessoas com baixa imunidade e outras 72 mil como doses de reforço ou quarta dose.

Os municípios podem começar a vacinar com a segunda dose de reforço da vacina contra a Covid-19, a partir desta quarta (4), os idosos acima de 70 anos, desde que preenchido o intervalo de quatro meses desde a última dose, e também os idosos institucionalizados a partir de 60 anos.

Hospitalizações

A taxa de ocupação dos leitos de UTI no Rio Grande do Sul subiu para 69%, com 1.773 pacientes em 2.563 vagas, quase 50 a mais do que no dia anterior. Com Covid, entretanto, são 89 com confirmação e 59 com suspeita.

