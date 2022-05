Porto Alegre Porto Alegre começa nesta quinta-feira a aplicação da quarta dose contra o coronavírus para idosos a partir de 70 anos

Foto: Cristine Rochol/PMPA

A prefeitura irá ampliar o público apto a receber a quarta dose da vacina contra a Covid-19 em Porto Alegre. A partir desta quinta-feira (05), poderão receber o reforço todos os idosos acima de 70 anos vacinados até 5 de janeiro, ou seja, há pelo menos quatro meses.

Até então, a aplicação era recomendada apenas para pessoas acima de 80 anos e imunocomprometidos a partir de 12 anos. “Este é um avanço muito importante na campanha de vacinação contra a Covid-19, principalmente porque sabemos que a efetividade das vacinas é reduzida com o passar do tempo e os idosos compõem um dos principais grupo de risco para a doença”, afirma o secretário municipal de Saúde, Mauro Sparta.

A decisão segue determinação do Ministério da Saúde e da SES (Secretaria Estadual de Saúde) e inclui também os idosos com 60 anos ou mais institucionalizados em instituições de longa permanência. A vacina a ser utilizada deverá ser da Pfizer, Janssen ou Oxford, de acordo com a disponibilidade de doses nos serviços de saúde.

A aplicação da quarta dose será realizada no Shopping João Pessoa e em 27 unidades de saúde (confira os endereços e horários abaixo). Para receber a vacina, é necessário apresentar documento de identidade com CPF e carteira de vacinação com o registro das três doses. No caso dos imunocomprometidos, é necessário apresentar comprovante de condição de saúde, por meio de atestado médico, nota de alta hospitalar ou receita de medicação.

Locais de aplicação da quarta dose contra a Covid-19 na Capital:

