Por Redação O Sul | 30 de maio de 2022

A Secretaria da Saúde (SES) do Rio Grande do Sul confirmou mais 10 mortes por Covid-19 nesta segunda-feira (30). Com isso, o número total de vítimas da doença desde o começo da pandemia, em março de 2020, é de 39.528.

Os óbitos aconteceram na semana entre 21 e 28 de maio, em Estância Velha, Gravataí, Nova Santa Rita, Porto Alegre, São Gabriel, São Leopoldo, Sapucaia do Sul e Tio Hugo.

A média móvel de mortes segue em alta. Houve, em relação a duas semanas atrás, uma variação de 37% e atingiu o patamar de 12 óbitos diários. É o mais alto desde 4 de abril, há quase dois meses.

O órgão notificou ainda mais 1.323 infectados, fazendo com que o Estado tenha 2.429.472 registros em toda a pandemia. A média móvel de casos também está em alta, com 32% a mais do que há 14 dias. São 4.815 infecções, em média, nesta segunda, e, há duas semanas, eram 3.654.

Hospitalizações

A taxa de ocupação dos leitos de UTI no Rio Grande do Sul é de 72%, com 1.802 pacientes em 2.495 vagas. São 10 pacientes a menos do que no fim de semana.

Do total de pessoas em terapia intensiva, 11% têm Covid (140 pessoas) ou a suspeita da doença (53 pessoas).

Vacinação

O vacinômetro mostra 4.867.905 pessoas, 42,4% da população com o esquema com três doses ou duas, para quem recebeu a primeira da Janssen.

Outras 193 mil doses adicionais foram aplicadas em pessoas com baixa imunidade e outras 372 mil, como segundo reforço.

Desde a semana passada, o Estado autoriza a aplicação da quarta dose para pessoas com mais de 60 anos.

