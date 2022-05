Rio Grande do Sul Casal é preso com mais de 150 quilos de maconha em Passo Fundo

Por Redação O Sul | 30 de maio de 2022

Eles estavam num Fiesta carregado com maconha. Foto: PRF/Divulgação Eles estavam num Fiesta carregado com maconha. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

Na tarde desta segunda-feira (30), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um casal por tráfico de drogas na BR-285, em Passo Fundo, no Norte do Estado. Eles estavam num Fiesta carregado com maconha.

Em uma operação de combate à criminalidade, os agentes abordaram um Fiesta que chegava na BR-285. O carro estava carregado com dezenas de tabletes da droga, acondicionados no assoalho traseiro e no porta-malas. No total, apurou-se 156 quilos do entorpecente.

O motorista, de 22 anos, e a passageira, de 19, ambos sem antecedentes, são moradores de Passo Fundo. Eles foram presos e encaminhados à delegacia de polícia para registro da ocorrência. O carro e a droga foram apreendidos.

