Região Sul possui cerca de 12,5 mil empresas que poderiam reduzir sua conta migrando para o mercado livre de energia

Por Redação O Sul | 30 de maio de 2022

A migração para o mercado livre de energia é regulamentada pelo governo e possibilita maior controle sobre o uso do recurso.

Aproximadamente 12,5 mil empresas da Região Sul já poderiam migrar para o mercado livre de energia, segundo um estudo da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE). Os benefícios deste ambiente de contratação incluem potencial economia na tarifa, migração para energia renovável, maior controle e uso mais eficiente do recurso. Gráficas, faculdades, hospitais, clubes e pequenas indústrias são exemplos de setores para os quais a migração é bastante vantajosa.

Para chegar a este público, a 2W Energia (uma das principais empresas geradoras de energia limpa no país ) realizou neste mês de maio, em Florianópolis (SC), o evento “Expedição Economia Verde”, com presença do navegador Amyr Klink para falar sobre planejamento futuro e oportunidades no mercado de energia livre.

“A Região Sul é uma região-chave para avançarmos na popularização da opção pelo mercado livre de energia em todo país. Com mais informação, as pequenas e médias empresas terão acesso a um modelo que promove maior economia e sustentabilidade e que até hoje só estava disponível para as grandes organizações”, afirma Claudio Ribeiro, CEO da 2W Energia.

A 2W Energia também realizou em maio, nas suas sedes em Curitiba, Porto Alegre e Florianópolis, o 1º Encontro dos Consultores e Líderes do Sul. A empresa está reforçando o canal de venda direta “2W e VC”, em que coloca consultores de energia para fazer a abordagem direta. Atualmente, a 2W dispõe de 1.500 consultores em âmbito nacional, a maior rede do setor. Além do canal de venda direta, a empresa também atua com canal próprio, digital e televendas.

A 2W Energia também fechou neste mês contrato com a FIESC (Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina) para fornecimento de energia para oito unidades do SENAI e para a sede, em Florianópolis. O contrato prevê a oferta de 7,14 MW médios até 2026. Com isso, as unidades passam a se beneficiar de tarifas mais baixas na conta de luz, maior controle e a oportunidade de escolher pelo uso de energia renovável em suas operações. Além disso, a migração para matrizes mais sustentáveis contribui para a redução de emissões de CO2 e com o reflorestamento.

Segundo dados da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), o número de migrações para o mercado livre de energia bateu recorde no ano passado no Brasil, com 5.563 novas Unidades Consumidoras (UCs). Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina (gráfico anexo) estão entre os seis estados com maior volume migrado nos últimos três anos.

Sobre a 2W Energia

A 2W Energia é uma cleantech que está democratizando o acesso à energia renovável no Brasil com soluções inovadoras, tecnológicas e disruptivas. Com dois parques eólicos em construção, no Rio Grande do Norte e no Ceará, a empresa é uma das principais geradoras de energia limpa no país. Sua estratégia multicanal inclui a maior rede de venda direta do setor elétrico, com mais de 1500 consultores, presentes em todos os estados brasileiros. A empresa oferece soluções inovadoras com interface digital, telemetria, eficiência energética e serviços como a fintech 2Wbank, que conecta energia, finanças e sustentabilidade. A 2W Energia é a Segunda Onda do Setor Elétrico e leva informação para ajudar a sociedade a alcançar um consumo mais consciente, mais limpo e mais inteligente.

