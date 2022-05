Rio Grande do Sul Perícia aponta que falha em manutenção causou explosão de barril de chope em Campo Bom

Por Redação O Sul | 30 de maio de 2022

Perícia do IGP realizou diversos testes e análises e recomenda criação de legislação no País. Foto: IGP/Divulgação Perícia do IGP realizou diversos testes e análises e recomenda criação de legislação no País. (Foto: IGP/Divulgação) Foto: IGP/Divulgação

O acidente que causou a morte de um homem, enquanto manejava um barril de chope em sua festa de aniversário, foi causado por uma deficiência de manutenção da válvula que regula a passagem do gás até o barril. A conclusão é da Divisão de Engenharia Legal do Departamento de Criminalística do Instituto-Geral de Perícias do Rio Grande do Sul (IGP). Para chegar ao resultado, os peritos realizaram inúmeros testes, em empresas privadas e universidades, com o objetivo de entender a dinâmica dos fatos.

A morte aconteceu em 17 de setembro de 2021, em Campo Bom, no Vale do Sinos. A vítima estava manipulando a válvula extratora do barril, que explodiu, rompendo o fundo e projetando o corpo dois metros adiante.

A perícia iniciou dias depois no local onde o equipamento havia sido instalado, na casa da vítima. A observação dos vestígios de dispersão de chope no teto e das marcas deixadas pelo arraste no chão permitiram concluir que o barril estava posicionado no gazebo, distante 15 metros do quiosque onde foi instalado inicialmente pela empresa fornecedora da bebida.

Os peritos também visitaram a empresa que comercializou o barril, de 30 litros, fabricado em aço inoxidável. Nela, encontraram barris com uma espécie de entalhe no fundo, que funcionaria como uma válvula de alívio, o que não existia no barril periciado.

O barril também foi testado no Lamef – Laboratório de Metalurgia Física da Escola de Engenharia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Amostras das paredes e soldas da estrutura foram recortadas e examinadas em um microscópio eletrônico.

Este exame permitiu concluir que o barril rompeu ao atingir a pressão de projeto – ou seja, a pressão que o fabricante considera como limite para segurança – , que é de 48 bar (medida de pressão de fluidos). Aparelhos de ultrassom da empresa MKS Inspeções Não Destrutivas foram usados para medir a espessura das chapas de aço do barril e verificar se havia trincas, sem indicar alterações.

Barril de chope não resistiu à pressão – Foto: ASCOM/IGP

Quanto ao cilindro de gás carbônico (CO2), a perícia constatou que o cilindro apresentava pressão de 48 kgf/cm2, inferior aos 60 kgf/cm2 que os cilindros eram disponibilizados para os clientes, constatados durante a visita à empresa que comercializa o conjunto. Os testes foram realizados nas empresas Air Liquide e Oxinorte. A empresa fabricante do barril também forneceu à Polícia Civil um Laudo de ensaio do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) de São Paulo, que indicou o limite de pressão suportado pela peça.

Problema na válvula

A válvula reguladora de pressão, ligada ao cilindro de gás carbônico que impulsiona a liberação da bebida do barril, passou por diferentes testes. O primeiro foi feito na empresa Oxinorte, de Canoas. A válvula foi testada nas condições em que foi recebida para perícia, porém em outro cilindro de CO2, com pressão de 48 bar.

No teste, os peritos verificaram que a válvula, que deveria reduzir a pressão do cilindro do gás carbônico, não estava atuando como deveria. “Constatamos que a pressão do cilindro da empresa, com aproximadamente 48 kgf/cm², passava sem redução pela válvula, quando deveria reduzir a pressão de entrada no barril para aproximadamente 2 kgf/cm2”, afirma o perito criminal Carlos de Santis, autor do Laudo. Ao não reduzir a pressão do gás, a válvula provocou a explosão do barril. Além disso, as recomendações de segurança do fabricante, de manutenção da válvula com troca de peças a cada dois anos, não foram seguidas. A válvula foi fabricada em agosto de 2016, tinha garantia de cinco anos e estava fora de validade.

Outro teste foi realizado no laboratório da Divisão de Balística do IGP. Os componentes da válvula foram visualizados em um microscópio usado para comparação de projetis, que aumentou a imagem em 80 vezes. Uma válvula reguladora de pressão nova, cedida por uma empresa, também foi submetida mesmo ao teste, para efeito de comparação.

Foi possível constatar que havia desgaste nos componentes internos da válvula usada na casa da vítima. Também foram periciados outros elementos do conjunto, como a mangueira e a chopeira, sem encontrar problemas que possam ter causado o acidente. O sifão e seu tubo pescador ficaram deformados e amassados pelo impacto da ruptura do barril. O cilindro de gás carbônico estava em bom estado. A análise das imagens da câmera de monitoramento da casa foi feita pela Seção de Informática Forense e apontou que não havia imagens gravadas do momento.

Recomendações

O laudo também traz recomendações sobre a legislação acerca dos barris comercializados atualmente no País. Para os peritos, a análise do acidente permitiu alertar sobre a necessidade de legislação específica para uso comercial destes equipamentos, levando em conta que o cilindro de CO2 possui pressão elevada e sua utilização representa riscos aos ambientes onde estão instalados.

No Brasil, não há legislação a respeito. Na norma internacional, o entalhe no fundo do barril é considerado um dispositivo de segurança, pois alivia a pressão e diminui o risco de explosão. “O usuário nunca deve mexer na válvula. Deve sempre exigir que os técnicos façam os testes e regulagens e se informar sobre a empresa fornecedora”, orienta o perito Carlos de Santis.

Outra recomendação é sobre a mangueira que liga a válvula ao barril. Essa mangueira teria capacidade de suportar uma pressão maior que a do barril. Para a perícia, a utilização de uma mangueira com pressão de ruptura menor que a capacidade de suporte de pressão do barril também funcionaria como um elemento de segurança e evitaria a explosão.

